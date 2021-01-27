Документ мають доопрацювати і подати на підпис прем’єру до 29 січня

Кабінет міністрів України затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів в межах 7% річних. В Офісі президента наголошують, що постанову про доступну іпотеку затверджено з ініціативи Володимира Зеленського.

«Глава держави неодноразово наголошував на важливості зменшення відсотка за кредитами на придбання житла. З минулої осені низка банків почала надавати іпотеку під 10%, але президент поставив завдання знизити відсоткову ставку до 7%», – йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості.

Компенсацію Фонд надаватиме позичальникам, які отримали іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку.

В іпотеку можна буде придбати лише житло, побудоване після 2015 року, максимальний термін іпотеки – 20 років. Також мінімальний перший внесок встановлено на рівні 15% вартості житла, повідомив на своїй сторінці у Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що ця програма діятиме в межах програми «Доступних кредитів 5-7-9%».

У президента вказують, що постанова буде доопрацьована у Мінфіні протягом двох днів і подана на підпис прем’єру до п’ятниці, 29 січня.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Володимир Зеленський анонсував програми іпотеки та кредитів для малого бізнесу. Кабінет Міністрів поставив собі за мету знизити ставки по іпотеці до 5-7% річних.