Кабінет міністрів пропонує платити до 150 тис. грн трудовим мігрантам, які повернулися в Україну, для відкриття власної справи, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідний законопроект схвалили на засіданні уряду 27 січня, тепер його мають передати до Верховної Ради.

Людям, які повернулися з заробітків і хочуть відкрити бізнес, уряд запропонував надавати до 150 тис. грн. Однак є вимога: людина має інвестувати у справу й власні кошти у сумі не меншій, ніж та, що дала держава.

В уряді вважають, що такий крок стимулюватиме українців не виїжджати за кордон, а інвестувати кошти у громаду та створювати нові робочі місця вдома.

За підрахунками Кабміну, під час пандемії в Україну повернулися 400 тисяч громадян, водночас згодом знов виїхали за кордон лише 10%. Тож залишилися 360 тисяч колишніх заробітчан, але не всі можуть претендувати на допомогу. На думку уряду, лише 0,2%, або 720 людей, з 360 тисяч мають навички та схильності до підприємницької діяльності. Таким чином, пропонується виділити 108 млн грн, щоб мати змогу виплатити по 150 тис. грн 720 людям.