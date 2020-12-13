За 2019 рік громадяни України придбали в Польщі понад 3200 квартир – це майже 40% від загальної кількості квартир, які в цій країні купили іноземці. Таким чином, українці стали найактивнішими інвесторами в польську нерухомість серед іноземців, повідомила в суботу, 12 грудня, польська інформагенція PAP із посиланням на дані спеціалізованого порталу нерухомості gethome.pl.

Вперше українці серед іноземців придбали найбільше квартир у Польщі у 2015 році, випередивши німців. Відтоді кількість придбаних українцями польських помешкань лише зростала, зазначає інформагентство. Більшість українців купують нерухомість у Польщі для життя, а не для подальшої здачі, тоді як громадяни Німеччини чи скандинавських країн купують польську нерухомість здебільшого для заробітку на ній.

Окрім українців, польською нерухомістю активно цікавляться громадяни Білорусі й Росії. Загалом громадяни цих трьох країн придбали майже 4000 помешкань у 2019 році загальною площею понад 204 тис. квадратних метрів. Статистики за 2020 рік gethome.pl поки не наводить, але аналітики припускають, що цей показник знизиться через пандемію коронавірусу.

Найбільше іноземців цікавить житло, розташоване у великих містах, як-от Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську, де найпростіше знайти роботу.

Окрім цього, українці також цікавляться й польськими земельними ділянками. У 2019 році міністерство внутрішніх справ Польщі видало українцям 270 дозволів на придбання загалом 53,3 гектара землі. Утім, аналітики порталу зазначили, що ці дані можуть бути неповними, оскільки нотаріуси не завжди вчасно подають дані про такі операції, або ж взагалі забувають про це зобов’язання.

До слова, Польща у 2019 році стала лідером у Євросоюзі з видачі дозволів на проживання іноземцям з країн, які не входять до ЄС.