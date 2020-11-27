Майже чотири з п'яти дозволів українцям минулого року було видано Польщею

У 2019 році 757 тис. українців отримали посвідку на проживання у країнах ЄС, що робить їх найбільшою групою серед усіх одержувачів таких посвідок. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на дані Євростату.

Як повідомляється, майже чотири з п'яти дозволів українцям минулого року було видано Польщею. Основною причиною видачі українцям дозволів на проживання було працевлаштування, що становить 87% дозволів.

Другими за кількістю отриманих дозволів є громадяни Марокко (133 тис. дозволів, з яких 47% були видані в Іспанії), а третіми – громадяни Індії (131 тис., з яких 19% в Німеччині). На громадян цих країн припадала понад третина (35%) всіх перших дозволів на проживання, виданих в 2019 році.

Сім'я була переважаючою причиною видачі дозволів марокканцям (59%) і освіта для дозволів, виданих китайцям (40%) і громадянам США (37%). Інші причини, а саме статус біженця і додатковий захист, переважали у сирійців (65%).

Загалом, як свідчать дані Євростату, у 2019 році в ЄС було видано близько 3 млн перших посвідок на проживання для громадян, які не входять до Євросоюзу. Це на 6% більше (або 163 тис.) порівняно з 2018 роком, продовжуючи тенденцію до зростання, що спостерігається з 2013 року.

У Євростаті наголосили, що зростання загальної кількості перших дозволів на проживання в основному було зумовлене збільшенням кількості перших дозволів, виданих з причин працевлаштування (зростання на 214 тис. або 22%).

Минулого року Польща видала чверть всіх перших дозволів на проживання – 724 тис. або 25% від загального числа. За нею йдуть Німеччина (460 тис. або 16%), Іспанія (320 тис. або 11%), Франція (285 тис. або 10%), Італія (176 тис. або 6%) і Чехія (117 тис. або 4%).