Кабінет міністрів України схвалив спрямування 1,4 млрд грн на надання компенсації на оплату електричної енергії через скасування знижених тарифів. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 27 січня.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», Кабмін схвалив спрямування цих коштів Міністерству соціальної політики для надання компенсації на оплату електричної енергії, спожитої в першому кварталі 2021 року, у зв’язку зі скасуванням окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів (окрім тих, які мають субсидію).

Компенсацію зможуть отримати:

мешканці будинків з електроопалювальними установками, які станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижений тариф;

мешканці негазифікованих багатоквартирних будинків і будинків, де відсутнє централізоване теплопостачання, які станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижений тариф;

багатодітні та прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.

Компенсація покриватиме різницю вартості спожитої електроенергії, яка виникла через скасування знижених тарифів і застосування фіксованої ціни для побутових споживачів.

Наразі невідомо, як можна буде отримати таку компенсацію.

Нагадаємо, наприкінці грудня уряд скасував пільгові тарифи на електроенергію, які діяли на перші 100 кВт*год для звичайних споживачів кіловат-години або на перші 3000 кВт*год для користувачів електроопалення. Остання пільга діяла лише в період опалювального сезону.

Пільгові кВт*год коштували по 90 коп/кВт*год, а решту – по 1,68 грн/кВт*год.