Постанова Кабінету міністрів, якою скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт*год електроенергії для населення, прийнята з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, повідомила прес-служба Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

«Термін дії чинного механізму ПСО закінчується 01.01.2021, і в разі неприйняття запропонованих змін ціна на електроенергію для побутових споживачів формувалася б на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж в 2,5 раза, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3,3 грн/кВт*год)», – сказано в повідомленні міністерства.

Там наголосили, що зазначеною постановою визначена єдина фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів – 1,68 грн/кВт*год.

«Фактично, тариф для населення до 31.03.2021 збережений на поточному рівні (без урахування пільгової ціни за перші 100 кВт*год/міс)», – переконують у Міненерго попри те, що після скасування пільгового тарифу сума в платіжках зросте.

На думку чиновників, зміни дозволять забезпечити фінансову стабілізацію ринку електричної енергії за січень - березень 2021 року і стійку роботу енергетичних підприємств, на яких покладено спеціальні обов'язки щодо забезпечення суспільних інтересів («Енергоатом», «Укргідроенерго», «Укренерго»).

У Міненерго додали, що спільно з НКРЕКП та іншими учасниками ринку електричної енергії протягом наступного місяця мають намір розробити вдосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії в 2021 році, на підставі якого уряду буде запропоновано оновлену редакцію ПСО.

Нагадаємо, у понеділок, 28 грудня, Кабінет міністрів скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/кВт*год для населення на перші 100 кВт*год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для населення на рівні 1,68 грн/кВт*год. До 31 грудня перші 100 кВт*год оплачуються за тарифом 90 коп/кВт*год. Таким чином, максимальна сума в квитанціях за електроенергію зросте на 78 грн.