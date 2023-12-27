Квартири на вторинці суттєво подорожчали за рік

Станом на кінець 2023 року середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку львівської нерухомості становить 58,5 тис. доларів. Приріст за рік – 6,4 тис. доларів. Про це ідеться в аналізі ЛУН.Місто.

У перерахунку на середню річну зарплату у Львові, дані про яку аналітики взяли з порталу Work.ua, однокімнатна квартира на вторинці у місті коштує близько 9,8 річних зарплат. У зарплаті айтівців, які працюють у Львові, – 1,3 середніх річних зарплати. За такі ж гроші у Львові можна 11 років орендувати однокімнатну квартиру (за нинішніми цінами).

Двокімнатні квартири на вторинному ринку, за даними аналітиків ЛУН, подорожчали у Львові на 7 тис. доларів – до 87 тис. Трикімнатні також зросли в ціні до 108,7 тис. доларів (+7,7 тис.).

Водночас на ринку новобудов у Львові квадратний метр житла дещо подешевшав – на 2% – і становить 35,8 тис. грн за м2. Але темпи будівництва і введення нового житла в експлуатацію уповільнилися – у 2023 році за три квартали у Львові здано на 38% менше житла, ніж за аналогічний період торік. У регіоні відновили будівництво 90% компаній у порівнянні із ситуацією до повномасштабного вторгнення.

Що стосується оренди однокімнатної квартири у Львові, то середня ціна становить 16 тис. грн (+1000 за рік) – це найдорожче в Україні (на другому місці – Ужгород, на третьому – Київ із цінами 15,1 і 13 тис. грн відповідно). Орендна плата за двокімнатну квартиру у Львові в середньому становить 18 тис. грн (+1,1 тис.), як і в Києві, а трикімнатної – 20,7 тис. грн (+700 грн).