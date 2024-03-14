В Івано-Франківську все ще доступне, але ціни на квартири тут ростуть найшвидше

За минулі півроку в більшості українських міст суттєво зросла ціна житла на вторинному ринку. Найшвидші темпи зростання показує Івано-Франківськ. Про це свідчать дані аналітики ЛУН.

У Львові однокімнатні квартири на вторинному ринку подорожчали за півроку на 7% – середня ціна становить 60 тис. доларів. Найбільше – на 12% – зросла ціна на двокімнатні квартири на вторинці: до 91,1 тис. доларів. Трикімнатні квартири подорожчали до 110,9 тис. доларів – на 6%. У межах 10-11% подорожчали однокімнатні квартири в Одесі і Дніпрі, двокімнатні у цих містах зросли в ціні на 5-6%.

Натомість в Івано-Франківську станом на лютий придбати однокімнатну квартиру на вторинному ринку нерухомості стало на 20% дорожче. Зараз середня ціна такої квартири становить близько 36 тис. доларів. Дво- і трикімнатні квартири подорожчали на 13% – до 49,1 та 65 тис. доларів відповідно.

Квартири на первинному ринку – від забудовників – в Україні за минулі півроку подорожчали незначно, а в деяких містах залишились на попередньому рівні. Наприклад, у Києві квадратний метр житла в новобудові подорожчав лише на тисячу гривень – до 49 тис.

У Львові медіана ціни квадратного метра житла у забудовника становить 50,5 тис. грн, що на 4,6 тис. грн дорожче, ніж було півроку тому.

А в Івано-Франківську ціна квадратного метру від забудовника за цей час подорожчала на 5,5 тис. грн – до 30,5 тис. грн. Станом на лютий в Івано-Франківську в продажу було 155 житлових черг в 55 житлових комплексах. Ще 119 черг – будуються. Це майже стільки ж, скільки в Одесі і в Харкові разом.

На думку аналітиків, ціни на вторинному ринку різко піднялися через збільшення попиту через доступні іпотечні програми, як-от єОселя. Люди, які шукають житло, хочуть заселитися чимшвидше, тому обирають квартири у давніше зведених будинках.