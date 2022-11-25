В Україні Кирило Шевченко перебуває у розшуку у справі про розкрадання 206 млн грн

Екс-голова Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в міжнародний розшук через підозру у розкраданні коштів «Укргазбанку», перебуває у столиці Австрії – Відні. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди», опублікованому 25 листопада.

Журналісти помітили Кирила Шевченка у Відні, де він перебуває разом із екс-заступником міністра юстиції Денисом Чернишовим, якого також оголосили у міжнародний розшук у цій же справі, що і екс-очільника НБУ.

Також у ЗМІ з'явилося фото, на якому перебуває з іще одним фігурантом розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ), колишнім депутатом від партії «Блок Петра Порошенка» Олександром Грановським.

За даними УП, у будинку, де у Відні живе Кирило Шевченко, колись мешкав віденський заможний клас, а на першому поверсі будинку розташований власний спа-салон, великий басейн, а також фітнес-центр. Журналісти зазначають, що у Відні екс-голова НБУ більшість часу перебуває вдома.

«Протягом декількох днів ми під'їжджаємо за цією ж адресою, але колишнього можновладця більше не вдається помітити. Натомість на третьому поверсі будинку іноді горить світло», – йдеться у розслідуванні.

Нагадаємо, 47 річний Кирило Шевченко 4 жовтня звільнився з посади голови НБУ за станом здоров’я. Наступного дня НАБУ повідомило йому про підозру у справі про розкрадання 206 млн грн коштів «Укргазбанку» та оголосило у міжнародний розшук. Сам Кирило Шевченко заявив, що повідомив НАБУ про своє місце перебування та звинуватив нацбюро у заангажованості.

Зазначимо, що нині багато колишніх українських політиків і посадовців нині перебувають у Відні. Серед них – агробізнесмен Олег Бахматюк та оголошений у розшук екс-голова Конституційного суду Олександр Тупицький.