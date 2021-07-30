У селі Мазурівка Вінницької області у п’ятницю, 30 липня, поліція затримала колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, який кілька років переховувався в Молдові, звідки його викрали у квітні.

Першим про затримання Чауса повідомив сайт «Цензор.НЕТ» з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. Пізніше цю інформацію підтвердило Національне антикорупційне бюро, яке розшукує його за підозрою в хабарництві.

Миколу Чауса затримали у сільраді на Вінниччині, фото «Цензор.НЕТ»

При цьому в НАБУ зауважили, що правоохоронці, які затримали Чауса, не виходять з його слідчими на зв’язок.

«Станом на 15:30 правоохоронці, які, за нашою інформацією, затримали підозрюваного екс-суддю Дніпровського районного суду міста Києва, на зв'язок із детективами НАБУ не виходили. Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Як написав у Facebook головний редактор сайту «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов, Чаус сам прийшов до старости Мазурівки Леоніда Вітковського, після чого його затримала поліція для подальшої доставки до суду. Однак, за його інформацією, працівники СБУ відбили Чауса в поліцейських і поїхали у невідомому напрямку.

«За даними джерел Цензор.НЕТ, Чауса звільнили за планом, розробленим в Офісі президента. Він утримувався на базі ГУР МО і погодився співпрацювати з Офісом президента під гарантію передачі його справи в СБУ від НАБУ, уникнення кримінальної відповідальності за корупцію. Це означає, що СБУ пред'явить Чаусу звинувачення за статтею “незаконний перетин держкордону” або будь-якою іншою, яка перебуває у підслідності СБУ. І після цього від Генпрокуратури зажадають передати справу Чауса [від НАБУ] до СБУ», – написав Бутусов.

Як розповів голова Мазурівської сільської ради Валерій Груньківський у коментарі «Слідству.Інфо», Чаус прийшов до сільради в шортах, весь брудний і з голим торсом. За словами Груньківського, суддя певний час перебував у сільраді, де його нагодували. Після цього, за словами сільського голови, приїхали працівники СБУ і забрали Чауса.

Один із адвокатів Миколи Чауса Юліан Балан повідомив у коментарі телеканалу «Україна 24», що його підзахисного везуть до Києва – імовірно, в НАБУ.

Що відомо про справу Миколи Чауса

9 серпня 2016 року суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса викрили на отриманні 150 тис. доларів хабара. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Він домагався там політичного притулку. 15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку.

3 квітня 2021 року Миколу Чауса викрали у Кишиневі. МВС Молдови встановило частину організаторів викрадення Чауса і затримало одного підозрюваного. За даними ЗМІ, до викрадення Чауса могли бути причетні українські розвідники. Голова МЗС Дмитро Кулеба запевняв у непричетності України до викрадення вже колишнього судді.

17 травня Чаус опублікував відео, в якому заявив про плани повернутися в Україну і заперечив, що його викрали. Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском. Згодом Державна прикордонна служба спростувала чутки, що Чаус перебуває у військовій частині ДПСУ на Київщині.

У Національному антикорупційному бюро 30 квітня заявляли, що екстрадиційна процедура видачі Чауса з Молдови офіційно триває.

23 липня генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив про завершення розслідування у справі щодо зникнення українського екс-судді Миколи Чауса: за даними правоохоронців, до викрадення Чауса причетні держструктури України. У Міністерстві закордонних справ заявили, що розслідування всіх обставин в справі Миколи Чауса можливе лише при повній взаємодії української та молдовської сторін.