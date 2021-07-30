Працівники НАБУ чекали на Миколу Чауса біля будівлі СБУ

Працівники Служби безпеки України, які відбили у поліцейських затриманого екс-суддю-втікача Миколу Чауса, відмовилися передати його детективам Національного антикорупційного бюро, які розслідують проти нього кримінальне провадження.

«НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими працівники #СБУ перевозили розшукуваного суддю Чауса, однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники служби безпеки не реагували, після чого незаконно доставили його на вул. Володимирську, 33 [до Центрального управління СБУ]», – повідомила прес-служба НАБУ увечері в п’ятницю, 30 липня.

У повідомленні наголошується, що, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, правоохоронці мали би доставити Чауса до органу досудового розслідування, яким у цьому разі є НАБУ.

Станом на 21:00 СБУ ситуацію довкола Чауса не коментувала.

Справа Чауса: коротко

9 серпня 2016 року суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса викрили на отриманні 150 тис. доларів хабара. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Він домагався там політичного притулку. 15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку.

3 квітня 2021 року Миколу Чауса викрали у Кишиневі. МВС Молдови встановило частину організаторів викрадення Чауса і затримало одного підозрюваного. За даними ЗМІ, до викрадення Чауса могли бути причетні українські розвідники. Голова МЗС Дмитро Кулеба запевняв у непричетності України до викрадення вже колишнього судді.

17 травня Чаус опублікував відео, в якому заявив про плани повернутися в Україну і заперечив, що його викрали. Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.

30 липня Миколу Чауса затримали на Вінниччині. ЗМІ повідомляли, що екс-суддю затримала поліція, коли він прийшов до сільради села Мазурівка, однак працівники СБУ фактично відбили його в поліцейських і забрали з собою.