Колишнього суддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса викрали в молдовській столиці Кишиневі. Там він перебуває з 2016 року, просячи політичного притулку в молдовської влади. Водночас в Україні його підозрюють у хабарництві й намагаються екстрадувати.

Про викрадення Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker із посиланням на поліцію Кишинева, а також адвоката Чауса Юліана Балана.

Балан на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, у якому заявив про викрадення Чауса «групою невідомих озброєних чоловіків» у центрі Кишинева. Він додав, що інцидент змушує його «сумніватися в здатності держави захищати».

Інформацію про викрадення Чауса NewsMaker підтвердила речниця поліції Кишинева Наталія Статі. За її словами, це сталося неподалік житлового будинку в центральному районі міста. За фактом викрадення поліція порушила кримінальну справу.

Видання зазначає, що з березня Вища судова палата Молдови розглядала клопотання Чауса про надання йому політичного притулку в країні. За словами адвоката українського екс-судді-втікача, остаточне рішення має бути виголошене у квітні.

Водночас раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що молдовський суд остаточно відмовив Чаусу в політичному притулку. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі України повідомляли «Громадському», що це рішення прискорить екстрадицію колишнього судді до України.

Хто такий Микола Чаус і в чому його підозрюють

Микола Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва. У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте його досі не екстрадували.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляли, що він «усіляко уникає екстрадиції». У 2019 році президент України Зеленський навіть звернувся до тодішньої прем'єр-міністерки Молдови (а тепер президентки цієї країни) Маї Санду з проханням посприяти в екстрадиції Миколи Чауса. Однак екс-суддя досі за кордоном.