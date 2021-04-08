3 квітня Миколу Чауса викрала група невідомих озброєних чоловіків у центрі Кишинева

Журналісти-розслідувачі виявили, що до зникнення екс-судді Миколи Чауса, можуть бути причетні люди, тісно пов'язані з українськими спецслужбами. Про це йдеться у спільному розслідувані «Слідство.інфо» та RISE Moldova.

Раніше у Міністерстві закордонних справ заперечили причетність України до ймовірного викрадення екс-судді. Але журналістам вдалося отримати копії паспортів десяти людей, яких правоохоронці у Молдові перевіряють на причетність до ймовірного викрадення судді. І усі вони є громадянами України.

Окрім того, як зазначається, щонайменше двоє з них мають прямий стосунок до Головного управління розвідки Міноборони та ще один – звільнений посадовець Національної поліції.

Зокрема, за інформацією джерел RISE Moldova, двоє з них пообідді 24 березня дісталися пропускного пункту «Могилів-Подільський – Отач», перейшли міст над річкою Дністер та опинилися у Молдові.

Один чоловік мав закордонний паспорт на ім'я Юрій Коваленко. З власних джерел журналісти «Слідства.Інфо» встановили, що він навчався у вищому воєнному навчальному закладі Одеси та у 2015 році мешкав у військовій частині біля Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка, яка готує, зокрема, професійних військових розвідників.

Окрім того, станом на 2018 рік Коваленко вказав місцем проживання адресу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Журналісти зв'язались з ним, але Коваленко відмовився від коментарів та не відповів прямо чи пов'язаний він з викраденням Миколи Чауса.

Що відомо про викрадення Миколи Чауса

Микола Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва. У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте його досі не екстрадували.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що молдовський суд остаточно відмовив Чаусу в політичному притулку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомляла «Громадському», що це рішення прискорить екстрадицію колишнього судді до України.

Про викрадення Миколи Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker із посиланням на поліцію Кишинева, а також адвоката Чауса Юліана Балана.

Напередодні зникнення Чаус надсилав листа до свого колишнього місця роботи – Дніпровського суду Києва у якому повідомляв про наміри повернутися в Україну.

Адвокат судді-втікача заявив, що Чауса викрала «група невідомих озброєних чоловіків» у центрі Кишинева. Інформацію про викрадення підтвердила поліція та відкрила кримінальну справу.

Президентка Молдови Мая Санду назвала викрадення Чауса недопустимим. «Недопустимо, щоб у Молдові зникали люди незалежно від того, чи є вони громадянами нашої країни та чи доведено те, що вони вчинили злочин», – заявила вона.

МВС Молдови заявило, що викрадення організували іноземці, які вивезли Чауса до України. Утім, де перебуває Микола Чаус наразі невідомо.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не причетна до викрадення і запропонув створити спільну робочу групу для встановлення усіх обставин та місця перебування колишнього українського судді Миколи Чауса.

Натомість згодом стало відомо, що у справі про незаконне переправлення судді Миколи Чауса через державний кордон у 2016 році фігурує заступник начальника Служби безпеки президента України Петра Порошенка – Вадим Чучковський.