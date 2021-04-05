Микола Чаус втік з України невдовзі після того, як його викрили у хабарництві

Міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку заявив, що українського суддю Миколу Чауса, оголошеного в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

За словами Войку, якого цитує NewsMaker, підрозділи МВС проводять розслідування, і їм уже вдалося встановити кількох організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.

«Поки рано говорити про звинувачення, у нас тільки один затриманий. Але ми вже знайшли машини, якими користувалися викрадачі, зібрали відбитки пальців, знайшли їх листування, встановили особи деяких викрадачів і їх маршрут », – розповів Войку.

За словами міністра, викрадення здійснили іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну. Листування організаторів злочину теж велося українською мовою, зазначив Войку. Чиновник наголосив, що молдовські правоохоронні органи готуються оголосити Чауса у міжнародний розшук.

«Чаус – громадянин України, проти якого в 2016 році в Україні порушили кримінальну справу за підозрою у хабарництві в особливо великих розмірах. У 2017 році Чаус незаконно перетнув молдовський кордон і попросив в республіці політичного притулку. Йому відмовили, але він опротестував рішення влади в суді. Зараз справу розглядає Вища судова палата. Українські правоохоронці неодноразово зверталися до нас із запитами про висилку Чауса, але поки у нього статус прохача притулку, ми не можемо його депортувати. При цьому він може вільно подорожувати по країні і виїжджати за кордон », – розповів Войку.

Викрадення Миколи Чауса в Кишиневі: що відомо

Кілька днів тому група невідомих озброєних чоловіків викрала українського екс-суддю Миколу Чауса в центрі Кишинева.

Президентка Молдови Мая Санду назвала викрадення Чауса недопустимим. «Недопустимо, щоб у Молдові зникали люди незалежно від того, чи є вони громадянами нашої країни та чи доведено те, що вони вчинили злочин», – заявила вона.

В Україні Чауса підозрюють у хабарництві в особливо великих розмірах. Він втік до Молдови, де намагається отримати політичний притулок.