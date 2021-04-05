Мая Санду заявила, що викрадення людей у Молдові є недопустимим

Президентка Молдови Мая Санду вимагає негайних дій та роз’яснення від Міністерства внутрішніх справ та Служби інформації та безпеки через викрадення у Кишиневі колишнього суддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса, який перебуває в Молдові з 2016 року. Водночас в Україні його підозрюють у хабарництві й намагаються екстрадувати.

«Недопустимо, щоб у Молдові зникали люди незалежно від того, чи є вони громадянами нашої країни та чи доведено те, що вони вчинили злочин, — написала Мая Санду у Facebook в понеділок, 5 квітня.

Що відомо про викрадення Миколи Чауса

Про викрадення Миколи Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker із посиланням на поліцію Кишинева, а також адвоката Чауса Юліана Балана.

Адвокат судді-втікача заявив, що Чауса викрала «група невідомих озброєних чоловіків» у центрі Кишинева – Столиці Молдови. Інформацію про викрадення підтвердила поліція та відкрила кримінальну справу.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що молдовський суд остаточно відмовив Чаусу в політичному притулку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомляла «Громадському», що це рішення прискорить екстрадицію колишнього судді до України.

Хто такий Микола Чаус і в чому його підозрюють

Микола Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва. У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте його досі не екстрадували.