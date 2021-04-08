Микола Чаус у 2016 році втік з України під прикриттям

У справі про незаконне переправлення судді Миколи Чауса через державний кордон у 2016 році фігурує заступник начальника Служби безпеки президента України Петра Порошенка – Вадим Чучковський, повідомив вранці в четвер, 8 квітня, «Судовий репортер».

За версією слідства, після появи інформації про викриття на хабарі судді Чауса у невстановлених осіб, до кола яких, ймовірно, входили декілька посадовців, зокрема керівник служби безпеки президента України Управління державної охорони України, виник злочинний умисел щодо організації уникнення Чаусом кримінальної відповідальності. Чучковський нібито був визначений відповідальним за організацію переправлення Чауса через державний кордон України.

22 серпня 2016 за вказівкою начальника служби безпеки Президента України його підлеглі в аеропорту міста Києва зустріли двох громадян Республіки Молдова, один з яких В’ячеслав Турку був дуже схожий на суддю. Після цього Чаусу нібито було передано паспорт Турку та організовано його перетин державного кордону України без проходження прикордонного контролю. Згодом Чауса затримали на території Молдови.

Станом на березень 2021-го Чучковський має у справі про вивезення Чауса статус свідка.

Додамо, що 29 березня розслідування на цю тему також опублікувало місцеве видання RISE Moldova. У ньому також йшлося про те, що Чауса у 2016 році вивезли з України під прикриттям.

Раніше паспортні дані Чучковського журналісти знайшли в документах про отримання додаткових готівкових доплат з так званої чорної каси Януковича, виявлених у Межигір’ї після втечі Януковича. У документах йшлося, що як начальник відділення Служби безпеки президента Януковича Чучковський отримував по 1550 доларів зарплати.

Начальник Служби безпеки президента Юрій Федоров тоді відповів: «Чучковський стверджує, що підпис, опублікований у базі Yanukovychleaks йому не належить». Федоров надав журналістам зразки підпису Чучковського на документах 2016 року, які відрізняються від тих, що були в Межигір’ї.

Як повідомляв ZAXID.NET, 3 квітня 2021 року стало відомо, що Миколу Чауса викрали у Молдові і переправили в Україну.