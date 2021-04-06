Колишній суддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус, якого підозрюють в отриманні хабаря у 150 тис. доларів та якого нібито викрали в Молдові, напередодні зникнення надсилав листа до свого колишнього місця роботи – Дніпровського суду Києва у якому повідомляв про наміри повернутися в Україну. Про це пише «Громадське».

Про такий документ із підписом, який Микола Чаус нібито скеровував до суду місяць тому, повідомила дружина екс-судді Світлана Чаус.

«Це його остаточна позиція попри всі знущання та погрози з боку Сергія Лисенка (колишнього працівника прокуратури Києва – ред.)», – сказала дружина Чауса.

Саме бажання її чоловіка повернутися в Україну Світлана Чаус називає ймовірною причиною його викрадення в Молдові.

У зверненні йдеться про нібито необґрунтовані звинувачення, переслідування та погрози екссудді.

«Увесь цей період – чотири роки й шість місяців – я був фактично позбавлений можливості представляти свої права в Україні, а якщо і з’являлися фахівці, які називали себе «адвокатами», то ніяких фактичних дій щодо захисту моїх інтересів у кримінальному провадженні не здійснювалося, відкрито ігнорувалася моя позиція», – йдеться у листі.

Також в документі йдеться про прохання до колишніх колег надати Чаусу правову допомогу, наголошуючи на тому, що йому більше нема до кого звернутися.

«Не дивлячись на всі маніпуляції, за наявності в Україні порядного та кваліфікованого адвоката, який буде захищати мої інтереси, я готовий добровільно, в короткі терміни повернутися до Києва та спростувати всі сфальсифіковані НАБУ докази по моєму кримінальному провадженню», – йдеться у зверненні.

Голова Дніпровського суду Києва Оксана Бірса зазначила, що нещодавно на пошту справді надійшло звернення нібито від екс-судді.

«Нам із невідомої електронної адреси надійшло повідомлення від імені Миколи Олексійовича, яке жодним чином не було посвідчено. Ця особа повідомляла: «Звертаюся до колективу, я маю намір повертатися в Україну». Але на сьогодні Микола Олексійович звільнений зі штату суду, а тому ми позбавлені можливості посприяти чи щось вчиняти», – розповіла Бірса.

Вона додала, що востаннє особисто спілкувалася з Чаусом у 2016 році, до його зникнення.

Сергій Лисенко, який, за словами дружини Чауса, нібито погрожував екс-судді, є київським адвокатом. Він підтвердив, що приїздив до Молдови в січні цього року для обговорення питання про повторну заяву про політичний притулок. Водночас він заперечив будь-який тиск і погрози в бік Чауса. За його словами, січнева розмова з Чаусом нічим не завершилась і заяву не подавали.

Що відомо про викрадення Миколи Чауса

Про викрадення Миколи Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker із посиланням на поліцію Кишинева, а також адвоката Чауса Юліана Балана.

Адвокат судді-втікача заявив, що Чауса викрала «група невідомих озброєних чоловіків» у центрі Кишинева. Інформацію про викрадення підтвердила поліція та відкрила кримінальну справу.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що молдовський суд остаточно відмовив Чаусу в політичному притулку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомляла «Громадському», що це рішення прискорить екстрадицію колишнього судді до України.

Хто такий Микола Чаус і в чому його підозрюють

Микола Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва. У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте його досі не екстрадували.