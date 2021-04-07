Україна пропонує Молдові створити спільну робочу групу для встановлення усіх її обставин та місця перебування Миколи Чауса

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не причетна до ситуації щодо колишнього судді Дніпровського суду Києва Миколу Чауса, якого нібито викрали у Кишиневі, столиці Молдови. Про це він розповів під час телефонної розмови із главою МЗС Молдови Ауреліу Чокоєм у середу, 7 квітня.

Кулеба запропонув створити спільну робочу групу для встановлення усіх її обставин та місця перебування колишнього українського судді Миколи Чауса.

Він додав, що українські правоохоронці очікували, що після завершення судового розгляду скарги судді на відмову надати йому притулок, він буде екстрадований до України.

«Ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені у подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про викрадення Миколи Чауса

Про викрадення Миколи Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker із посиланням на поліцію Кишинева, а також адвоката Чауса Юліана Балана.

Адвокат судді-втікача заявив, що Чауса викрала «група невідомих озброєних чоловіків» у центрі Кишинева. Інформацію про викрадення підтвердила поліція та відкрила кримінальну справу.

Президентка Молдови Мая Санду назвала викрадення Чауса недопустимим. «Недопустимо, щоб у Молдові зникали люди незалежно від того, чи є вони громадянами нашої країни та чи доведено те, що вони вчинили злочин», – заявила вона.

МВС Молдови заявило, що викрадення організували іноземці, які вивезли Чауса до України. Утім, де перебуває Микола Чаус наразі невідомо.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що молдовський суд остаточно відмовив Чаусу в політичному притулку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомляла «Громадському», що це рішення прискорить екстрадицію колишнього судді до України.

Хто такий Микола Чаус і в чому його підозрюють

Микола Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва. У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте його досі не екстрадували.