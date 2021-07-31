Служба безпеки України відреагувала на скандал із затриманням на Вінниччині підозрюваного в хабарництві колишнього судді-втікача Миколи Чауса. Коментар СБУ з’явився майже через добу після того, як Чауса забрали її працівники.

Нагадаємо, що справу про хабарництво Чауса розслідує Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). У зв’язку з цим його детективи вимагали, аби екс-суддю після затримання доставили саме до них як до органу досудового розслідування, як того вимагає КПК. Однак СБУ відмовилася це зробити. НАБУ, в свою чергу, назвало такі дії спецслужби незаконними.

«Служба безпеки України не “викрадала” колишнього суддю Дніпровського районного суду м. Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень. […] Окремо звертаємо увагу на те, що вчора на гарячу лінію Служби безпеки звернулася особа, яка повідомила, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ», – сказано у повідомленні спецслужби, опублікованому в суботу, 31 липня.

СБУ нагадала, що з травня 2021 року здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

СБУ повідомила, що після затримання Чаус надав її слідчим дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій.

«У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки», – наголосили в СБУ і додали, що слідчі спецслужби діяли в рамках розслідування відповідного кримінального провадження.

Також СБУ зазначила, що наразі Чаусу надають медичну допомогу, «зважаючи на його моральний і фізичний стан після тривалого позбавлення волі».

Нагадаємо, екс-суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса затримали 30 липня у селі Мазурівка Вінницької області. За інформацією ЗМІ, після того, як Чауса затримала поліція, його перехопили працівники СБУ. Разом з тим правоохоронці, які затримували екс-суддю, не вийшли на зв’язок з НАБУ, яке розслідує проти Чауса кримінальне провадження.

Чаус втік з України у 2016 році після того, як його викрили на хабарі. В березні 2017 року його затримали у Молдові, де він просив політичного притулку, але отримав відмову. В квітні 2021 року Чауса викрали в центрі столиці Молдови – Кишинева.