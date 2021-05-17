Колишній суддя Микола Чаус записав відеозвернення

Колишній український суддя Микола Чаус записав відеозвернення у якому розповів деталі щодо свого зникнення у Молдові. Відео з'явилось у Telegram-каналі ChausUA.

Чаус заявив, що він «живий, здоровий і на даний момент перебуває у повній безпеці».

«Як бачите – я живий і здоровий, і все у мене в порядку. На даний момент я перебуваю у повній безпеці і добре себе почуваю. Крім того, всі мої кінцівки на місці і щелепа без видимих пошкоджень», – говорить екс-суддя.

Про своє місце перебування Микола Чаус повідомляти не захотів, пояснюючи це «спекуляціями навколо викрадення», проте судячи з його слів, зараз він перебуває не в Україні.

Замість цього він заявив, що його викрадення «дійсно було, але не зараз, а в 2016 році». За словами колишнього судді, «дуже впливові люди з тих пір утримували його», і тому він був змушений «вимагати від наших правоохоронних органів гарантій безпеки». Чаус переконує, що втекти йому дпоомгли друзі, даних яких він поки не розголошуватиме.

Окрім того, Микола Чаус попросив вибачення у своєї дружини і пообіцяв найближчим часом з'явитися в Україні і дати відповіді на всі питання.

До слова, завантажене в Telegram відео має назву «Привет Петр Алексеевич!».

Чому викрадення Миколи Чауса може мати погані наслідки для України

Микола Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва. У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте його досі не екстрадували.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що молдовський суд остаточно відмовив Чаусу в політичному притулку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомляла «Громадському», що це рішення прискорить екстрадицію колишнього судді до України.

Про викрадення Миколи Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker/ Адвокат судді-втікача заявив, що Чауса викрала «група невідомих озброєних чоловіків» у центрі Кишинева. Інформацію про викрадення підтвердила поліція та відкрила кримінальну справу.

Президентка Молдови Мая Санду назвала викрадення Чауса недопустимим. «Недопустимо, щоб у Молдові зникали люди незалежно від того, чи є вони громадянами нашої країни та чи доведено те, що вони вчинили злочин», – заявила вона.

МВС Молдови заявило, що викрадення організували іноземці, які вивезли Чауса до України. Утім, де перебуває Микола Чаус наразі невідомо. У відповідь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба причетність України до зникнення екс-судді заперечив та запропонував створити спільну робочу групу для встановлення усіх обставин цього інцидент.

Водночас за даними журналістів RISE Moldova та «Слідство.Інфо», до викрадення Миколи Чауса може бути причетна українська розвідка. При цьому вивезти з країни його міг військовий аташе на автомобілі посольства України в Молдові.

Безпосередню участь в евакуації викраденого екс-судді нібито брав топ-співробітник українського посольства, військовий аташе Сергій Сметанюк, переконане слідство. Саме у його позашляховику, який прикордонники не мали права перевіряти при перетині кордону, Чауса нібито переправили на батьківщину.

Кишинів переконаний у його провині настільки твердо, що МЗС Молдови, не дочекавшись відповідей від Києва на свої запитання, навіть звернулося до України з проханням зняти з нього дипломатичний імунітет «для кримінального переслідування і притягнення до відповідальності». Це – безпрецедентна дія, у світі дипломатії так вчиняють лише за виняткових обставин.