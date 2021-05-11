У Молдові затримали одного з підозрюваних у викраденні колишнього українського судді Миколи Чауса. Чоловіка затримали 9 травня 2021 року, але Генпрокуратура Молдови повідомила про це у вівторок, 11 травня.

Як пише NewsMaker, 30-річного підозрюваного перехопили під час в'їзду в Молдову.

Після затримання йому висунули звинувачення в «організації та виконанні дій групи осіб, яка безпосередньо брала участь у викраденні українського екс-судді».

Прокурори вимагатимуть заарештувати підозрюваного. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує від шести до десяти років в’язниці.

Викрадення Миколи Чауса в Молдові: що відомо

Підозрюваний у хабарництві на той час суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус з 2017 року переховувався в Молдові, намагався отримати там притулок. Тим часом Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції.

3 квітня 2021 року Чауса викрали в Молдові. Це сталося в центрі столиці країни – Кишинева. Згодом стало відомо, що Чауса вивезли в Україну. Українська влада причетність до викрадення екс-судді заперечила.