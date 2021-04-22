Українська влада офіційно заперечує свою причетність до вивезення Чауса з території Молдови.

Колишнього українського суддю Миколу Чауса, про викрадення якого в Молдові повідомили 3 квітня, могли вивезти з країни на автомобілі посольства України в Молдові. А за кермом автомобіля міг бути співробітник цього ж посольства, йдеться в розслідуванні проєкту «Слідство.Інфо» та видання RISE Moldova.

За даними розслідувачів, поліція Молдови наразі перевіряє на причетність до викрадення екс-судді до двох десятків українців. Серед них щонайменше двоє людей, які можуть мати стосунок до Головного управління розвідки Міноборони. Це Юрій Коваленко й Андрій Куценко, який для поїздки в Молдову використовував несправжній паспорт.

Правоохоронці відтворили повний маршрут пересування Коваленка. Він їздив по Кишиневу на орендованій машині, на яку було встановлено GPS-трекер. Завдяки цьому вдалося встановити, що авто кілька разів їздило до будинку, де жив Чаус, і стояло там по кілька годин. Усе це відбувалося напередодні викрадення судді. Згодом у Молдову в’їхав і Куценко. Майже тиждень до викрадення Чауса чоловіки регулярно змінювали готелі в Кишиневі. Їхні обличчя зафіксовані на камерах спостереження на щонайменше шести локаціях.

відео «Слідство.Інфо»

Чауса викрали в обід 3 квітня на автомобілі Ford. За даними молдовської поліції, його швидко пересадили в Мерседес, а згодом в інший автомобіль, який належить посольству України в Молдові. Камери спостереження зафіксували, як авто з дипломатичними номерами рухалося в напрямку українського кордону.

Журналісти також отримали відео з прикордонного містечка Отач, на якому зафіксовано, як посольська машина близько 15:30 повертає до пункту пропуску. Авто залишило Молдову о 15:40. За його кермом, за даними журналістів, був військовий аташе українського посольства Сергій Сметанюк.

А вже за кілька хвилин після посольської машини країну пішки залишили двоє українців, які, за даними журналістів, пов’язані з українською розвідкою. Того ж дня з Молдови виїхала ще одна група українців, яких перевіряють на причетність до викрадення Чауса.

Посольське авто, на якому за версією молдовських правоохоронців вивозили Чауса, згодом повернулося до Кишинева. А вже цього тижня журналісти зафіксували машину на території українського посольства.

Молдовські правоохоронці майже одразу після викрадення Чауса встановили коло людей, які можуть бути причетні до цього злочину. Журналісти стверджують, що отримали документи, які підтверджують, що Молдова зверталася до України з дипломатичною нотою та просила зняти з Сергія Сметанюка дипломатичний імунітет і дозволити провести слідчі дії з посольським автомобілем, на якому нібито вивозили Чауса.

Але наразі Україна не надала таку згоду, а лише погодилася на «дружню зустріч» Сметанюка з представниками молдовської сторони виключно на території українського посольства та підтвердила готовність до співпраці за лінією правоохоронних органів.

Що відомо про викрадення Миколи Чауса

Микола Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва. У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте його досі не екстрадували.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що молдовський суд остаточно відмовив Чаусу в політичному притулку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомляла «Громадському», що це рішення прискорить екстрадицію колишнього судді до України.

Про викрадення Миколи Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker із посиланням на поліцію Кишинева, а також адвоката Чауса Юліана Балана.

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте його досі не екстрадували.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що молдовський суд остаточно відмовив Чаусу в політичному притулку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомляла «Громадському», що це рішення прискорить екстрадицію колишнього судді до України.

Про викрадення Миколи Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker із посиланням на поліцію Кишинева, а також адвоката Чауса Юліана Балана.