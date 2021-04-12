У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заперечили ймовірну причетність їхніх працівників до можливого викрадення з Молдови екс-судді Миколи Чауса і заявили про російські провокації у цій справі. Про це у коментарі Hromadske заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

«Ми спростовуємо інформацію про причетність Головного управління розвідки до викрадення Чауса. Ми вважаємо, що це провокація російських спецслужб щодо дискредитації воєнної розвідки України та для того, щоб посварити два братні народи», – сказав Андрій Черняк.

Раніше журналісти-розслідувачі «Слідство.Інфо» (Україна) та RISE Moldova (Молдова) отримали копії паспортів десяти людей, яких правоохоронці в Молдові перевіряють на причетність до ймовірного викрадення судді.

За даними журналістів, усі вони є громадянами України, щонайменше двоє з них прямо пов'язані з Головним управлінням розвідки Міноборони, а ще один – звільнений посадовець Національної поліції.

Що відомо про викрадення Миколи Чауса

Микола Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва. У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте його досі не екстрадували.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що молдовський суд остаточно відмовив Чаусу в політичному притулку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомляла «Громадському», що це рішення прискорить екстрадицію колишнього судді до України.

Про викрадення Миколи Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker із посиланням на поліцію Кишинева, а також адвоката Чауса Юліана Балана.

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте його досі не екстрадували.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що молдовський суд остаточно відмовив Чаусу в політичному притулку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомляла «Громадському», що це рішення прискорить екстрадицію колишнього судді до України.

Про викрадення Миколи Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker із посиланням на поліцію Кишинева, а також адвоката Чауса Юліана Балана.