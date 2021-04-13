Мая Санду двічі намагалася провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським

Після викрадення в Кишиневі українського судді Миколи Чауса президентка Молдови Мая Санду двічі намагалася провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, але безуспішно. Про це пише молдовське видання NewsMaker з посиланням на доповідну записку посла України в Молдові Марка Шевченка.

Як повідомляється, цю записку ЗМІ отримало від лідера однієї з молдовських партій та колишнього кандидата у президента Ренато Усатого, який, своєю чергою, не розкрив своє джерело, але зазначив, що воно надійне.

У записці посла, яка була передана до Києва, вказується, що 9 квітня Шевченко провів зустріч у МЗС Молдови з державним секретарем Думітру Соколаном. Останній передав йому ноту, в якій Україну просили зняти дипломатичний імунітет з військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка. У Молдові хотіли також провести обшук і пошук доказів в автомобілі посольства, який закріплений за Сметанюком.

Український посол пише про те, що Майя Санду намагалася кілька разів зв’язатися із Зеленським, але «це не вдалося не з вини молдавської сторони».

Шевченко розповів, що повідомив молдовську сторону про готовність організувати неофіційну зустріч у посольстві представників Молдови зі Сметанюком, але отримання ноти змінило ситуацію, тому він звернеться за інструкціями до Києва.

На думку українського посла, найбільші репутаційні та рейтингові втрати через викрадення Чауса несе саме президент Санду. Вона не може вплинути на позицію правоохоронних органів, які досі перебувають під впливом колишнього президента Ігоря Додона.

«Складається враження, що політичні опоненти Майї Санду та їхні російські куратори цілеспрямовано завели президента Санду в ситуацію, коли вона повинна або взяти на себе політичну відповідальність за викрадення, або зайняти жорстку позицію щодо України», – пише Шевченко.

У зв’язку з цим посол радить для «покращення політичних позицій Майї Санду» негайно призначити представника України у спільній комісії для розслідування викрадення Чауса та провести першу зустріч такої комісії. Також він радить найближчим часом провести коротку розмову між Санду та Зеленським, у якій ще раз підтвердити позицію України про непричетність до викрадення судді.

У МЗС Молдови на запит ЗМІ заявили, що утримаються від коментарів. В українському посольстві повідомили, що єдина інформація, яку вони можуть поширити у ЗМІ, – це пресреліз розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його молдовським колегою Ауреліу Чокоєм.

Що відомо про викрадення Миколи Чауса

Микола Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва. У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте його досі не екстрадували.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що молдовський суд остаточно відмовив Чаусу в політичному притулку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомляла «Громадському», що це рішення прискорить екстрадицію колишнього судді до України.

Про викрадення Миколи Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker із посиланням на поліцію Кишинева, а також адвоката Чауса Юліана Балана.

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте його досі не екстрадували.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що молдовський суд остаточно відмовив Чаусу в політичному притулку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомляла «Громадському», що це рішення прискорить екстрадицію колишнього судді до України.

Про викрадення Миколи Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker із посиланням на поліцію Кишинева, а також адвоката Чауса Юліана Балана.