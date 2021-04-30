Миколу Чауса викрали в Кишиневі на початку квітня, де він перебуває наразі невідомо

Журналісти-розслідувачі дізналися про ще чотирьох українців, які могли бути причетними до викрадення в Молдові українського екс-судді Миколи Чауса. Про це йдеться в спільному розслідуванні «Слідство.Інфо» та RISE Moldova, опублікованому 30 квітня.

Так, чотири українці перед зникненням Чауса приїхали до Молдови під вигаданими іменами. Як зазначають розслідувані, йдеться про «паспорти прикриття», які зазвичай використовують спецслужби під час операцій.

Зокрема, 24 березня до Молдови через пункт пропуску Тудора з боку Одеської області на рейсовому автобусі прибули двоє громадян України – Олексій Нечаєв та Олексій Сотніков. Ще двоє українців – Андрій Бородінов та Сергій Гончар – приїхали до Молдови через цей же пункт пропуску 26 березня, за вісім днів до зникнення екс-судді.

Розслідувачі пишуть, що 3 квітня, через 6 годин після зникнення Чауса, Олексій Нечаєв, Олексій Сотніков та Андрій Бородінов покинули Молдову через той же пункт пропуску Тудора. Водночас джерела в прикордонній поліції розповіли журналістам, що жодна людина з ім’ям Сергій Гончар станом на 27 квітня з території Молдови не виїжджала.

Під цими іменами українці зупинялися в різних готелях в Кишиневі та орендували автомобілі, в тому числі оснащеними GPS. Як зазначають журналісти, завдяки цим датчиками поліції вдалося згодом прослідкувати, що деякі українці із цієї групи кружляли по району, де проживав Микола Чаус.

Джерела в українських правоохоронних органах повідомили журналістам, що в українському реєстрі платників податків немає осіб на ім’я Олексій Нечаєв і Олексій Сотніков, народжених в дати, які вказані в паспортах, за якими ці двоє перетнули кордон Молдови.

Відсутня також інформації про орган, який видав посвідчення особи на ім’я Сотнікова. Розслідувачі також відвідали адреси, за якими нібито проживуть двоє українців, однак так їх і не знайшли.

Не вдалося ідентифікувати жодної людини на ім’я Сергія Гончара та Андрія Бородінова із тими ж даними, які були вказані у паспортах.

Що відомо про викрадення Миколи Чауса

Про викрадення Миколи Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker із посиланням на поліцію Кишинева, а також адвоката Чауса Юліана Балана. Напередодні зникнення Чаус надсилав листа до свого колишнього місця роботи – Дніпровського суду Києва у якому повідомляв про наміри повернутися в Україну.

Адвокат судді-втікача заявив, що Чауса викрала «група невідомих озброєних чоловіків» у центрі Кишинева. Інформацію про викрадення підтвердила поліція та відкрила кримінальну справу.

Президентка Молдови Мая Санду назвала викрадення Чауса недопустимим. «Недопустимо, щоб у Молдові зникали люди незалежно від того, чи є вони громадянами нашої країни та чи доведено те, що вони вчинили злочин», – заявила вона.

МВС Молдови заявило, що викрадення організували іноземці, які вивезли Чауса до України. Утім, де перебуває Микола Чаус наразі невідомо. У відповідь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба причетність України до зникнення екс-судді заперечив та запропонував створити спільну робочу групу для встановлення усіх обставин цього інцидент.

Водночас за даними журналістів RISE Moldova та «Слідство.Інфо», до викрадення Миколи Чауса може бути причетна українська розвідка. При цьому вивезти з країни його міг військовий аташе на автомобілі посольства України в Молдові.