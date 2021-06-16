Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, який зник на початку квітня у Молдові, знову записав відео, у якому він звернувся до своєї дружини та заперечив свою провину у корупції. Відео опубліковане на його Telegram-каналі.

Він зазначив, що він «живий-здоровий і почуває себе добре».

У зверненні він наголосив на тому, що кримінальні справи проти нього в НАБУ «не мають нічого спільного з правдою», а також розповідає про нібито конфлікт із директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником від 2008 року.

«Унаслідок цього конфлікту Артема Ситника вивезли в ліс під Київ, наставили синців, забрали автомобіль і вимагали повернути гроші. Про ці події знають працівники прокуратури Київської області», – заявив Чаус.

Екс-суддя каже, що після цього у 2016 році Ситник нібито почав політичне переслідування його та родини.

Також екс-суддя подякував підписникам за нібито надіслані йому документи й аудіо та пообіцяв їх опублікувати найближчим часом.

«Я продовжую аналізувати документи, і всі вони будуть опубліковані на Telegram-каналі для можливого розслідування журналістами та правоохоронними органами з метою подальшого притягнення до відповідальності осіб, винних у корупції у вищих ешелонах влади України», — сказав Чаус.

Своєю чергою, у НАБУ зазначили, що вони вбачають спробу незаконної зміни підслідності у справі за підозрою Чауса – після того, як останній оприлюднив інформацію про нібито упереджене ставлення до нього з боку директора НАБУ.

«Я особисто не знайомий з Миколою Чаусом, оприлюднена ним інформація щодо мене є повністю неправдивою. Водночас ми переконані, що її можуть використати як формальний привід для того, щоб забрати справу в НАБУ», – зазначив директор НАБУ Артем Ситник.

Хто такий Микола Чаус

Микола Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва. У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте його досі не екстрадували.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що молдовський суд остаточно відмовив Чаусу в політичному притулку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомляла «Громадському», що це рішення прискорить екстрадицію колишнього судді до України.

Про викрадення Миколи Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker/ Адвокат судді-втікача заявив, що Чауса викрала «група невідомих озброєних чоловіків» у центрі Кишинева. Інформацію про викрадення підтвердила поліція та відкрила кримінальну справу.

Президентка Молдови Мая Санду назвала викрадення Чауса недопустимим. «Недопустимо, щоб у Молдові зникали люди незалежно від того, чи є вони громадянами нашої країни та чи доведено те, що вони вчинили злочин», – заявила вона.

МВС Молдови заявило, що викрадення організували іноземці, які вивезли Чауса до України. Утім, де перебуває Микола Чаус наразі невідомо. У відповідь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба причетність України до зникнення екс-судді заперечив та запропонував створити спільну робочу групу для встановлення усіх обставин цього інцидент.

Водночас за даними журналістів RISE Moldova та «Слідство.Інфо», до викрадення Миколи Чауса може бути причетна українська розвідка. При цьому вивезти з країни його міг військовий аташе на автомобілі посольства України в Молдові.

Безпосередню участь в евакуації викраденого екс-судді нібито брав топ-співробітник українського посольства, військовий аташе Сергій Сметанюк, переконане слідство. Саме у його позашляховику, який прикордонники не мали права перевіряти при перетині кордону, Чауса нібито переправили на батьківщину.