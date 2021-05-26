Комісія з контролю файлів вирішила видалити так звану «червону картку» на Миколу Чауса

Інтерпол зняв з міжнародного розшуку скандального українського суддю Миколу Чауса, якого Національне антикорупційне бюро підозрює в отриманні 150 тис. доларів США хабара. Про пише «Слідство.Інфо».

Як стало відомо журналістам, в квітні цього року Комісія з контролю файлів Інтерполу вирішила видалити так звану «червону картку» Чауса, тобто фактично зняти його з міжнародного розшуку. Причиною начебто стала перевірка комісії за скаргою Чауса, яка встановила, що розміщення даних нього не відповідало правилам.

У листі Інтерполу від 7 травня журналістам підтвердили видалення інформації щодо Чауса.

В НАБУ запевняють, що наразі процедура екстрадиції триває і рішення Інтерполу не вплине на слідство.

Як інформував ZAXID.NET, Микола Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва. У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на отриманні хабара в сумі 150 тис. доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте його досі не екстрадували.

Більше року тому Чаус подав скаргу до Інтерполу. У ній він вказував, зокрема, на «політичний характер» кримінального провадження щодо нього, оскільки він «відіграє важливу роль у політичній ворожнечі чинного президента Володимира Зеленського проти його попередника Петра Порошенка». Втім, комісія визнала доводи екс-судді не надто переконливими.

Раніше юристи вказували на колізію українського законодавства з правилами Інтерполу. Мовляв, для публікації щодо особи «червоної картки» потрібне рішення про тримання її під вартою. Утім таке рішення український суд за відсутності підозрюваного може ухвалити лише після публікації «червоної картки».

Місцеві ЗМІ повідомляли, що молдовський суд остаточно відмовив Чаусу в політичному притулку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомляла, що це рішення прискорить екстрадицію колишнього судді до України.

На початку квітня цього року Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. Досі про його місце перебування нічого не відомо. МВС Молдови заявило, що викрадення організували іноземці, які вивезли Чауса до України. Утім, де перебуває Микола Чаус наразі невідомо. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба причетність України до зникнення екс-судді заперечив та запропонував створити спільну робочу групу для встановлення усіх обставин цього інцидент.

Водночас за даними журналістів RISE Moldova та «Слідство.Інфо», до викрадення Миколи Чауса може бути причетна українська розвідка. При цьому вивезти з країни його міг військовий аташе на автомобілі посольства України в Молдові.

17 травня Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали.