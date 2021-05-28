Молдовська прокуратура направляла Україні прохання про сприяння у розслідуванні викрадення у Кишиневі екс-судді Миколи Чауса, але не отримала відповіді на питання, які цікавили слідчих. Про це пише NewsMaker з посиланням на коментар прес-служби відомства.

У прокуратурі підтвердили, що ще в квітні спрямували українським правоохоронцям прохання щодо справи, але українські колеги досі не дали відповіді на поставлені питання.

У PCCOCS зазначили, що українські правоохоронці просили додаткову інформацію щодо доказів у справі, та заявили, що не можуть розголошувати інформацію про українських громадян, посилаючись на захист персональних даних.

«Таким чином, діалог у цій кримінальній справі не може суттєво допомогти розслідуванню», – зазначили у прес-службі PCCOCS.

Прокурори продовжують розслідування, у тому числі щодо двох вже затриманих підозрюваних. Молдовські правоохоронці просили деяку інформацію про Чауса та 12 громадян України і двох співробітників посольства України у Молдові.

Також правоохоронці цікавилися діяльністю військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка.

Чому викрадення Миколи Чауса може мати погані наслідки для України

Микола Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва. У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте його досі не екстрадували.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що молдовський суд остаточно відмовив Чаусу в політичному притулку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомляла «Громадському», що це рішення прискорить екстрадицію колишнього судді до України.

Про викрадення Миколи Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker/ Адвокат судді-втікача заявив, що Чауса викрала «група невідомих озброєних чоловіків» у центрі Кишинева. Інформацію про викрадення підтвердила поліція та відкрила кримінальну справу.

Президентка Молдови Мая Санду назвала викрадення Чауса недопустимим. «Недопустимо, щоб у Молдові зникали люди незалежно від того, чи є вони громадянами нашої країни та чи доведено те, що вони вчинили злочин», – заявила вона.

МВС Молдови заявило, що викрадення організували іноземці, які вивезли Чауса до України. Утім, де перебуває Микола Чаус наразі невідомо. У відповідь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба причетність України до зникнення екс-судді заперечив та запропонував створити спільну робочу групу для встановлення усіх обставин цього інцидент.

Водночас за даними журналістів RISE Moldova та «Слідство.Інфо», до викрадення Миколи Чауса може бути причетна українська розвідка. При цьому вивезти з країни його міг військовий аташе на автомобілі посольства України в Молдові.

Безпосередню участь в евакуації викраденого екс-судді нібито брав топ-співробітник українського посольства, військовий аташе Сергій Сметанюк, переконане слідство. Саме у його позашляховику, який прикордонники не мали права перевіряти при перетині кордону, Чауса нібито переправили на батьківщину.

Кишинів переконаний у його провині настільки твердо, що МЗС Молдови, не дочекавшись відповідей від Києва на свої запитання, навіть звернулося до України з проханням зняти з нього дипломатичний імунітет «для кримінального переслідування і притягнення до відповідальності». Це – безпрецедентна дія, у світі дипломатії так вчиняють лише за виняткових обставин.