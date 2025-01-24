Підозрюваному в мільйонній корупції на закупівлях «Укрзалізниці» нардепу обрали запобіжний захід
Віктор Бондар підозрюється у розкраданні 140 млн грн на закупівлі кабелів для «Укрзалізниці»
У п’ятницю, 24 січня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинному народному депутату, якого підозрюють в організації схеми з розкрадання 140 млн грн на закупівлях кабелів для «Укрзалізниці». Депутата не взяли під варту, проте зобов’язали внести заставу в 100 млн грн, повідомили у пресслужбі САП.
Хоч правоохоронці не уточнюють, кому саме обрали запобіжний захід, у Центрі протидії корупції повідомили, що йдеться про Віктора Бондаря – міністра транспорту у 2005-2006 роках, члена Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури й співголову депутатської групи «За майбутнє». Його підозрюють у співорганізації злочинної схеми на закупівлях кабелів для «Укрзалізниці», яка завдала підприємству збитків на 140 млн грн.
Депутата затримали 17 січня, а 24 січня суд застосував до Бондаря запобіжний захід у вигляді 100 млн грн застави. Окрім того, нардепа зобов’язали:
- не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
- прибувати за кожною вимогою до суду;
- повідомляти про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з працівниками та службовими особами «Укрзалізниці», представниками Мінінфраструктури України та підозрюваними та свідками у справі;
- здати усі свої паспорти та документи, які надають право на виїзд за кордон.
«Обовʼязку носити браслет немає. Прокурор САП просив взяти Бондаря під варту з можливою заставою в 200 млн грн», – повідомили у ЦПК.
Нагадаємо, правоохоронці виявили схему розкрадання мільйонів гривень на закупівлях для «Укрзалізниці» протягом 2021-2023 років – у тендерах незаконно перемагали компанії, підконтрольні підприємцю, який співпрацював з нардепом.
До слова, навесні 2024 року правоохоронці виявили, що в межах схеми зловмисники розкрадали гроші на закупівлі кабелів та трансформаторів для «Укрзалізниці». Тоді, за підрахунками НАБУ, сума збитків за на закупівлі кабелів склала 117 млн грн, а на трансформаторах – майже 95 млн грн. Правоохоронці тоді повідомили про підозру колишньому раднику Офісу президента Артему Шилу, а згодом заарештували його з правом внесення застави.