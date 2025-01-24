Віктора Бондаря зобов'язали внести заставу, проте не заарештували та не зобов'язали носити електронний браслет

У п’ятницю, 24 січня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинному народному депутату, якого підозрюють в організації схеми з розкрадання 140 млн грн на закупівлях кабелів для «Укрзалізниці». Депутата не взяли під варту, проте зобов’язали внести заставу в 100 млн грн, повідомили у пресслужбі САП.

Хоч правоохоронці не уточнюють, кому саме обрали запобіжний захід, у Центрі протидії корупції повідомили, що йдеться про Віктора Бондаря – міністра транспорту у 2005-2006 роках, члена Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури й співголову депутатської групи «За майбутнє». Його підозрюють у співорганізації злочинної схеми на закупівлях кабелів для «Укрзалізниці», яка завдала підприємству збитків на 140 млн грн.

Депутата затримали 17 січня, а 24 січня суд застосував до Бондаря запобіжний захід у вигляді 100 млн грн застави. Окрім того, нардепа зобов’язали:

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

прибувати за кожною вимогою до суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з працівниками та службовими особами «Укрзалізниці», представниками Мінінфраструктури України та підозрюваними та свідками у справі;

здати усі свої паспорти та документи, які надають право на виїзд за кордон.

«Обовʼязку носити браслет немає. Прокурор САП просив взяти Бондаря під варту з можливою заставою в 200 млн грн», – повідомили у ЦПК.

Нагадаємо, правоохоронці виявили схему розкрадання мільйонів гривень на закупівлях для «Укрзалізниці» протягом 2021-2023 років – у тендерах незаконно перемагали компанії, підконтрольні підприємцю, який співпрацював з нардепом.

До слова, навесні 2024 року правоохоронці виявили, що в межах схеми зловмисники розкрадали гроші на закупівлі кабелів та трансформаторів для «Укрзалізниці». Тоді, за підрахунками НАБУ, сума збитків за на закупівлі кабелів склала 117 млн грн, а на трансформаторах – майже 95 млн грн. Правоохоронці тоді повідомили про підозру колишньому раднику Офісу президента Артему Шилу, а згодом заарештували його з правом внесення застави.