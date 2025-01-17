Учасники схеми продавали кабелі та трансформатори для компанії за завищеними цінами

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру нардепу, який спільно з підприємцем організували схему постачання «Укрзалізниці» за завищеними цінами. Раніше правоохоронці викрили сімох учасників оборудки, які систематично продавали компанії продукцію за завищеними цінами.

У п’ятницю, 17 січня, у пресслужбі НАБУ повідомили, що до злочинної схеми з невигідних для «Укрзалізниці» закупівель 2021-2023 років був причетний чинний народний депутат України. Імені депутата правоохоронці не уточнили. Втім, агентство УНН із посиланням на власні джерела повідомило, що йдеться про міністра транспорту у 2005-2006 роках, члена Комітету Верховнох Ради з питань транспорту та інфраструктури й співголову депутатської групи «За майбутнє» Віктора Бондара.

«За даними слідства, підозрюваний та його спільник, підприємець, розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ “Укрзалізниця” за завищеними цінами. Для цього вступили у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої зокрема входила посадова особа “УЗ”. Діючи як своєрідний “бек-офіс” товариства, члени другої організованої групи неформально контролювали його діяльність та могли за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу підконтрольних підприємцю компаній у закупівлях», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

За даними правоохоронців, протягом 2021-2022 років у тендерах «Укрзалізниці» незаконно перемагали компанії, підконтрольні підприємцю, який співпрацював з нардепом. Через завищення ними цін «Укрзалізниця» зазнала збитків на понад 140 млн грн. Незаконно отримані гроші нардеп та його спільники розподілили між собою та розпорядилися ними на власний розсуд.

НАБУ повідомило нардепу про підозру за ч. 3 ст. 27 ККУ (вчинення кримінального правопорушення), ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Депутату може загрожувати від семи до 12 років позбавлення волі без права обіймати пені посади до трьох років.

Нагадаємо, навесні 2024 року правоохоронці виявили, що в межах схеми зловмисники розкрадали гроші на закупівлі кабелів та трансформаторів для «Укрзалізниці». Тоді, за підрахунками НАБУ, сума збитків за на закупівлі кабелів склала 117 млн грн, а на трансформаторах – майже 95 млн грн.