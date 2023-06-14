Микола Чаус отримав 10 років в’язниці

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколу Чаусу винним у хабарництві й засудив його до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це йдеться в повідомленні ВАКС.

Колегія Вищого антикорупційного суду 14 червня оголосила вирок щодо колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вимагала для Чауса 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком 3 роки.

В результаті суддя отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади строком 3 роки. Його затримали прямо в залі суду.

Чаус втік з України у 2016 році після того, як його викрили на хабарі. Заарештувати його не змогли, бо Верховна Рада не дала на це дозвіл, і Чаус утік до Молдови. Його оголосили у національний, а потім у міжнародний розшук. В березні 2017 року його затримали у Молдові, де він просив політичного притулку, але отримав відмову.

3 квітня 2021 року стало відомо про викрадення Миколи Чауса. Адвокат судді-втікача заявив, що Чауса викрала «група невідомих озброєних чоловіків» у центрі Кишинева.

Інформацію про викрадення підтвердила поліція та відкрила кримінальну справу. Президентка Молдови Мая Санду назвала викрадення Чауса недопустимим.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба причетність України до зникнення екс-судді заперечив та запропонував створити спільну робочу групу для встановлення усіх обставин цього інцидент.

30 липня 2021 року екс-суддя прийшов у спідній білизні до сільської ради Мазурівки на Вінниччині. Суддю забрали представники СБУ до Києва. 4 серпня Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт.