Президентка Молдови Мая Санду назвала викрадення Чауса недопустимим

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів не отримав жодних пояснень від Києва щодо того, як колишній суддя Микола Чаус потрапив з молдовської території до України. Про це вона повідомила в інтерв'ю телеканалу RTR Moldova, пише NV.ua.

«Ні, мені не надали жодних пояснень. Я знаю, що наша прокуратура почала розслідування, ми не бачили до кінця нічого. Ми не отримали ані від нашої, ані від української влади серйозних пояснень, що там було. На жаль», – сказала вона.

Раніше повідомлялося, прокуратура Молдови направляла Україні прохання про сприяння у розслідуванні викрадення у Кишиневі екс-судді Миколи Чауса, але не отримала відповіді на питання, які цікавили слідчих.

Що відомо про справу Миколи Чауса?

Екс-суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса затримали 30 липня у селі Мазурівка Вінницької області. За інформацією ЗМІ, після того, як Чауса затримала поліція, його перехопили працівники СБУ та повезли до Києва. Разом з тим правоохоронці, які затримували екс-суддю, не вийшли на зв’язок з НАБУ, яке розслідує проти Чауса кримінальне провадження.

Саму справу про хабарництво Чауса розслідує НАБУ. Тому його детективи закликали, аби екс-суддю після затримання доставили саме до них як до органу досудового розслідування. НАБУ також опублікувало відео, де його детективи ведуть погоню за автомобілем СБУ, який перевозив Чауса, вимагаючи віддати їм суддю. Однак Служба безпеки України це зробити відмовилася.

Після цього радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи екс-судді Миколи Чауса, забезпечувати безпеку повинні працівники Служби безпеки України.

Однак вже 3 серпня детективи НАБУ затримали екс-суддю в лікарні «Феофанії» та вручили йому підозру. Відомство зазначило, що затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання до судового засідання. 4 серпня суд відправив Чауса під домашній арешт.

Чаус втік з України у 2016 році після того, як його викрили на хабарі. Заарештувати його не змогли, бо Верховна Рада не дала на це дозвіл, і Чаус утік до Молдови. Його оголосили у національний, а потім у міжнародний розшук.

В березні 2017 року його затримали у Молдові, де він просив політичного притулку, але отримав відмову.

Про викрадення Миколи Чауса в суботу, 3 квітня, повідомило молдовське видання NewsMaker/ Адвокат судді-втікача заявив, що Чауса викрала «група невідомих озброєних чоловіків» у центрі Кишинева. Інформацію про викрадення підтвердила поліція та відкрила кримінальну справу.

Президентка Молдови Мая Санду назвала викрадення Чауса недопустимим. «Недопустимо, щоб у Молдові зникали люди незалежно від того, чи є вони громадянами нашої країни та чи доведено те, що вони вчинили злочин», – заявила вона.

МВС Молдови заявило, що викрадення організували іноземці, які вивезли Чауса до України. Утім, де перебуває Микола Чаус наразі невідомо. У відповідь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба причетність України до зникнення екс-судді заперечив та запропонував створити спільну робочу групу для встановлення усіх обставин цього інцидент.

Водночас за даними журналістів RISE Moldova та «Слідство.Інфо», до викрадення Миколи Чауса може бути причетна українська розвідка. При цьому вивезти з країни його міг військовий аташе на автомобілі посольства України в Молдові.

Безпосередню участь в евакуації викраденого екс-судді нібито брав топ-співробітник українського посольства, військовий аташе Сергій Сметанюк, переконане слідство. Саме у його позашляховику, який прикордонники не мали права перевіряти при перетині кордону, Чауса нібито переправили на батьківщину.

Кишинів переконаний у його провині настільки твердо, що МЗС Молдови, не дочекавшись відповідей від Києва на свої запитання, навіть звернулося до України з проханням зняти з нього дипломатичний імунітет «для кримінального переслідування і притягнення до відповідальності». Це – безпрецедентна дія, у світі дипломатії так вчиняють лише за виняткових обставин.