Напередодні НАБУ затримало Миколу Чауса в лікарні «Феофанія»

Екс-судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє «Цензор.НЕТ» ввечері у середу, 4 серпня.

Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Засідання щодо обрання запобіжного заходу тривало понад 9 годин. Адвокати Чауса заявляли відвід судді, але суд не задовольнив їхнє клопотання.

Що відомо про справу Миколи Чауса

Екс-суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса затримали 30 липня у селі Мазурівка Вінницької області. За інформацією ЗМІ, після того, як Чауса затримала поліція, його перехопили працівники СБУ та повезли до Києва. Разом з тим правоохоронці, які затримували екс-суддю, не вийшли на зв’язок з НАБУ, яке розслідує проти Чауса кримінальне провадження.

Саму справу про хабарництво Чауса розслідує НАБУ. Тому його детективи закликали, аби екс-суддю після затримання доставили саме до них як до органу досудового розслідування. НАБУ також опублікувало відео, де його детективи ведуть погоню за автомобілем СБУ, який перевозив Чауса, вимагаючи віддати їм суддю. Однак Служба безпеки України це зробити відмовилася.

Після цього радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи екс-судді Миколи Чауса, забезпечувати безпеку повинні працівники Служби безпеки України.

Однак вже 3 серпня детективи НАБУ затримали екс-суддю в лікарні «Феофанії» та вручили йому підозру. Відомство зазначило, що затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання до судового засідання.

Чаус втік з України у 2016 році після того, як його викрили на хабарі. В березні 2017 року його затримали у Молдові, де він просив політичного притулку, але отримав відмову. В квітні 2021 року Чауса викрали в центрі столиці Молдови – Кишинева.