Микола Чаус перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання до суду

Екс-суддю Миколу Чауса після вручення підозри детективами Національного антикорупційного бюро України доставили в ізолятор Служби безпеки України. Там він перебуватиме до суду.

Про те, що Чауса доставили в ізолятор СБУ повідомили «Українська правда» та «РБК-Україна» із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Цю інформацію також підтвердив і адвокат екс-судді Ростислав Кравець.

«Дійсно Миколу Чауса СБУ передала НАБУ. Все пройшло спокійно, без ексцесів. Ніхто ні з ким не бився. Підозрюю, що в них була попередня домовленість. Зараз його відвезли в ізолятор тимчасового утримання СБУ», – розповів Кравець.

Зі слів адвоката, Миколу Чауса вже в середу, 4 серпня, мають доставити в суд для обрання запобіжного заходу. Саме засідання має розпочатися о 14:00.

Що відомо про справу Миколи Чауса

Екс-суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса затримали 30 липня у селі Мазурівка Вінницької області. За інформацією ЗМІ, після того, як Чауса затримала поліція, його перехопили працівники СБУ та повезли до Києва. Разом з тим правоохоронці, які затримували екс-суддю, не вийшли на зв’язок з НАБУ, яке розслідує проти Чауса кримінальне провадження.

Саму справу про хабарництво Чауса розслідує НАБУ. Тому його детективи закликали, аби екс-суддю після затримання доставили саме до них як до органу досудового розслідування. НАБУ також опублікувало відео, де його детективи ведуть погоню за автомобілем СБУ, який перевозив Чауса, вимагаючи віддати їм суддю. Однак Служба безпеки України це зробити відмовилася.

Після цього радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи екс-судді Миколи Чауса, забезпечувати безпеку повинні працівники Служби безпеки України.

Однак вже 3 серпня детективи НАБУ затримали екс-суддю в лікарні «Феофанії» та вручили йому підозру. Відомство зазначило, що затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання до судового засідання.

Чаус втік з України у 2016 році після того, як його викрили на хабарі. В березні 2017 року його затримали у Молдові, де він просив політичного притулку, але отримав відмову. В квітні 2021 року Чауса викрали в центрі столиці Молдови – Кишинева.