НАБУ вимагає поевернути Чауса, посилаючисьна Кримінальний процесуальний кодекс

У Національному антикорупційному бюро прирівняли дії Служби безпеки України щодо екс-судді Миколи Чауса до «сприяння в ухиленні від кримінального судочинства».

«Приховування співробітниками СБУ від детективів НАБУ інформації про місцеперебування екс-судді Дніпровського райсуду міста Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, є фактичним сприянням в ухиленні від кримінального судочинства та може містити ознаки злочину у вигляді перевищення службових повноважень», – йдеться в повідомленні НАБУ 3 серпня.

Відомство посилається на Кримінальний процесуальний кодекс, за яким «у випадку виявлення розшукуваної особи, її мають передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування».

«Натомість маємо ситуацію фактичного переховування підозрюваного співробітниками СБУ та ігнорування процесуального закону», – стверджують у бюро.

Детективи НАБУ, за заявою, 1 серпня надіслали до СБУ та Офісу генерального прокурора вимогу негайно доставити колишнього суддю до бюро. Оскільки СБУ не виконало цю вимогу на наступний день, антикорупційний орган надіслав її повторно.

У НАБУ також прокоментували заяву СБУ про те, що дії служби щодо Чауса були спрямовані на захист його безпеки. Згідно з позицією відомства, заходи безпеки не є підставою для переховування особи від кримінального судочинства.

«Тому, вчергове закликаємо СБУ дотримуватись вимог законодавства і доставити підозрюваного екс-суддю уповноваженим детективам та до ВАКС о 14:00 4 серпня 2021 року для розгляду питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомляють у бюро.

Служба безпеки України наразі не коментувала цю заяву.

Справа Миколи Чауса: що відомо

Екс-суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса затримали 30 липня у селі Мазурівка Вінницької області. За інформацією ЗМІ, після того, як Чауса затримала поліція, його перехопили працівники СБУ та повезли до Києва. Разом з тим правоохоронці, які затримували екс-суддю, не вийшли на зв’язок з НАБУ, яке розслідує проти Чауса кримінальне провадження.

Саму справу про хабарництво Чауса розслідує НАБУ. Тому його детективи закликали, аби екс-суддю після затримання доставили саме до них як до органу досудового розслідування. НАБУ також опублікувало відео, де його детективи ведуть погоню за автомобілем СБУ, який перевозив Чауса, вимагаючи віддати їм суддю. Однак Служба безпеки України це зробити відмовилася.

Після цього радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи екс-судді Миколи Чауса, забезпечувати безпеку повинні працівники Служби безпеки України.

Чаус втік з України у 2016 році після того, як його викрили на хабарі. В березні 2017 року його затримали у Молдові, де він просив політичного притулку, але отримав відмову. В квітні 2021 року Чауса викрали в центрі столиці Молдови – Кишинева.