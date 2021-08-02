Миколу Чауса затримали на Вінниччині 30 серпня

Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу в середу, 4 серпня. Про це повідомила прес-служба суду 2 серпня.

Саме клопотання про обрання запобіжного заходу надійшло до суду ще в неділю, 1 серпня. Однак його не змогли розглянути через відсутність підозрюваного.

Справа Миколи Чауса: що відомо

Екс-суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса затримали 30 липня у селі Мазурівка Вінницької області. За інформацією ЗМІ, після того, як Чауса затримала поліція, його перехопили працівники СБУ та повезли до Києва. Разом з тим правоохоронці, які затримували екс-суддю, не вийшли на зв’язок з НАБУ, яке розслідує проти Чауса кримінальне провадження.

Саму справу про хабарництво Чауса розслідує НАБУ. Тому його детективи закликали, аби екс-суддю після затримання доставили саме до них як до органу досудового розслідування. НАБУ також опублікувало відео, де його детективи ведуть погоню за автомобілем СБУ, який перевозив Чауса, вимагаючи віддати їм суддю. Однак Служба безпеки України це зробити відмовилася.

Після цього радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи екс-судді Миколи Чауса, забезпечувати безпеку повинні працівники Служби безпеки України.

Чаус втік з України у 2016 році після того, як його викрили на хабарі. В березні 2017 року його затримали у Молдові, де він просив політичного притулку, але отримав відмову. В квітні 2021 року Чауса викрали в центрі столиці Молдови – Кишинева.