Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила підозрюваного в корупції колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса під цілодобовим домашнім арештом. Сам він заявив на апеляції, що його чотири місяці тримали в підвалі в масці.

ВАКС залишив без змін рішення від 4 серпня про домашній арешт Чауса та відхилила апеляцію прокурорів та адвокатів в понеділок, 16 серпня, повідомляє «Суспільне».

Засідання проходило в закритому режимі, про що і клопотав адвокат екс-судді Ростислав Кравець. Водночас на апеляції Микола Чаус також заявив, що «сидів в підвалі в масці чотири місяці».

«Якщо сидіти чотири місяці в підвалі в масці та озвучити це зараз на все суспільство, то буде дуже необхідне розуміння. Тому я також попросив адвоката про закрите проведення. Оскільки, як я вже говорив на минулому засіданні, мене ніхто не відпускав», – заявив Микола Чаус, якого цитує «Суспільне».

Що відомо про справу Миколи Чауса?

Екс-суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса затримали 30 липня у селі Мазурівка Вінницької області. За інформацією ЗМІ, після того, як Чауса затримала поліція, його перехопили працівники СБУ та повезли до Києва. Разом з тим правоохоронці, які затримували екс-суддю, не вийшли на зв’язок з НАБУ, яке розслідує проти Чауса кримінальне провадження.

Саму справу про хабарництво Чауса розслідує НАБУ. Тому його детективи закликали, аби екс-суддю після затримання доставили саме до них як до органу досудового розслідування. НАБУ також опублікувало відео, де його детективи ведуть погоню за автомобілем СБУ, який перевозив Чауса, вимагаючи віддати їм суддю. Однак Служба безпеки України це зробити відмовилася.

Після цього радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи екс-судді Миколи Чауса, забезпечувати безпеку повинні працівники Служби безпеки України.

Однак вже 3 серпня детективи НАБУ затримали екс-суддю в лікарні «Феофанії» та вручили йому підозру. Відомство зазначило, що затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання до судового засідання. 4 серпня суд відправив Чауса під домашній арешт.

Чаус втік з України у 2016 році після того, як його викрили на хабарі. В березні 2017 року його затримали у Молдові, де він просив політичного притулку, але отримав відмову. У квітні 2021 року Чауса викрали в центрі столиці Молдови – Кишинева.