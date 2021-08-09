Ще одну справу — щодо зникнення Миколи Чауса у Молдові — розслідує Служба безпеки України

Національне антикорупційне бюро розслідує два кримінальні провадження щодо колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса: одне з них стосується отримання неправомірної вигоди, друге — переміщення Чауса через кордон, у Молдову.

«На сьогодні у НАБУ є 2 справи (щодо Чауса — ред.). Перша справа — це щодо одержання неправомірної вигоди, друга — це факт неправомірного переміщення через кордон у 2016 році. Інших справ ми не розслідуємо», — сказав директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, ще одну справу — щодо зникнення Чауса у Молдові — розслідує Служба безпеки України.

«Відповідальність за надання висновків, яким чином він (Чаус - ред.) там зник і з'явився у нас, — це все буде розслідувати СБУ, і я дуже сподіваюся, що це розслідування буде чесним, прозорим і дасть якийсь певний результат», — заявив Ситник.

Він також повідомив, що справа про зникнення Чауса з України була зареєстрована у 2016 році в результаті роботи детективів, які вживали заходів щодо встановлення місця знаходження екс-судді.

«І під час вжиття цих заходів нами було точно встановлено, як він залишав територію України, яким чином це відбувалося. Зараз з цього приводу проводяться процесуальні дії з цією особою (Чаусом — ред.)», — сказав директор НАБУ.

Що відомо про справу Миколи Чауса

Екс-суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса затримали 30 липня у селі Мазурівка Вінницької області. За інформацією ЗМІ, після того, як Чауса затримала поліція, його перехопили працівники СБУ та повезли до Києва. Разом з тим правоохоронці, які затримували екс-суддю, не вийшли на зв’язок з НАБУ, яке розслідує проти Чауса кримінальне провадження.

Саму справу про хабарництво Чауса розслідує НАБУ. Тому його детективи закликали, аби екс-суддю після затримання доставили саме до них як до органу досудового розслідування. НАБУ також опублікувало відео, де його детективи ведуть погоню за автомобілем СБУ, який перевозив Чауса, вимагаючи віддати їм суддю. Однак Служба безпеки України це зробити відмовилася.

Після цього радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи екс-судді Миколи Чауса, забезпечувати безпеку повинні працівники Служби безпеки України.

Однак вже 3 серпня детективи НАБУ затримали екс-суддю в лікарні «Феофанії» та вручили йому підозру. Відомство зазначило, що затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання до судового засідання. 4 серпня суд відправив Чауса під домашній арешт.

Чаус втік з України у 2016 році після того, як його викрили на хабарі. В березні 2017 року його затримали у Молдові, де він просив політичного притулку, але отримав відмову. У квітні 2021 року Чауса викрали в центрі столиці Молдови – Кишинева.