4 серпня суд відправив Миколу Чауса під домашній арешт

Національне антикорупційне агентство повідомило про завершення розслідування стосовно екс-судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

«Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП завершили розслідування стосовно екссудді Дніпровського районного суду міста Києва, який вимагав та одержав неправомірну вигоду у 150 тис. доларів США (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину)», – повідомила прес-служба НАБУ у п’ятницю, 6 серпня.

Зазначається, що підозрюваного викликали для допиту в НАБУ 5 та 6 серпня. Водночас від дачі показань він відмовився.

«З огляду на те, що у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, прокурор САП ухвалив рішення про відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення», – додали в агентстві.

У НАБУ додали, що «з огляду на суспільний резонанс» публікують фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій, які здійснювали НАБУ та САП у межах розслідування «вимагання та одержання неправомірної вигоди суддею Дніпровського районного суду міста Києва».

відео НАБУ

У відео правоохоронці нагадують, що провадження порушили ще у 2016 році, а під час розслідування слідчі зібрали достатньо доказів, щоб притягнути порушника до відповідальності.

З відеозапису випливає, що Чаус 21 березня 2016 року каже заявниці у кримінальному провадженні, що може «все зробити», щоб у в'язницю не посадили людину, яку підозрюють в розповсюдженні наркотиків.

«Припустимо, що ми все можемо, винесемо рішення. Я винесу. Що ви можете по тому, що ми говорили?», – каже Чаус на відео.

У відповідь жінка перепитує «чи це була остаточна сума». У НАБУ зазначають, що на це Чаус дав їй листок та ручку і пропонує написати суму: «Так, коротко, без розмов, і не потрібно, щоб я чув».

Після того, як жінка це зробила, Чаус зазначив: «Я зрозумів. Давайте спробуємо».

Заявниця хотіла обговорити із суддею умови і запропонувала передати частину хабаря перед рішенням, а решту – після.

«Ні, давайте так, щоб все відразу», – наголосив Чаус.

На наступних кадрах Чаус із людиною, яка співпрацювала зі слідством протягом березня-вересня 2016 року, домовляється про отримання хабаря. Також НАБУ опублікувало кадри, на яких правоохоронці вилучають у судді закопані банки з грошима.

Як інформував ZAXID.NET, 4 серпня суд відправив Чауса під домашній арешт. Йому інкримінується отримання у 2016 році 150 тис. доларів хабаря за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Отримані кошти суддя зберігав у скляних банках.