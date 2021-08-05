Микола Чаус під час затримання у «Феофанії»

Національне антикорупційне бюро отримало від Служби безпеки України три листи, які стосувалися екс-судді Миколи Чауса, підозрюваного в отриманні хабаря. В одному з них було повідомлення, що він знаходиться у «Феофанії», розповів директор НАБУ Артем Ситник в ефірі «Радіо НВ».

«У понеділок ми дістали з скриньки для кореспонденції лист слідчого СБУ про те, що пан Чаус є потерпілим у їхньому провадженні і щодо нього застосовуються заходи забезпечення (безпеки)... Ми вивчили цей лист і, відповідно, статус потерпілого по будь-якій справі у будь-якому правоохоронному органі жодним чином не скасовує наявність заочного арешту і міжнародного розшуку. І тому, чесно кажучи, дивний такий був лист. На що він повинен був вплинути, на думку слідчого, мені не зрозуміло, як і детективам, які розслідують справу», – розповів очільник НАБУ.

Ситник зазначив, що цей лист кинули до скриньки у п’ятницю, 30 липня, але дістали – лише у понеділок, 2 серпня. А вже 3 серпня від слідчого управління СБУ до НАБУ надійшло ще два листи з новою інформацією.

«Знову було сказано, що він потерпілий, і що заходи безпеки застосовуються щодо цієї особи, і що він знаходиться в Феофанії. Тому, ми виїхали туди. Детективи склали в Феофанії протокол, лікарі його (Чауса) виписали, тобто вважали, що його стан дозволяє перебувати в місцях затримання чи тримання під вартою, його стан дозволяє проводити процесуальні, слідчі дії», – зазначив директор НАБУ.

Як інформував ZAXID.NET, 3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в «Феофанії». Наступного дня суд відправив його під домашній арешт.

Чаусу інкримінуються отримання в 2016 році 150 тис. доларів хабара за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Отримані кошти суддя зберігав у скляних банках.