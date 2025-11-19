Колишнього віцепрем'єра підозрюють в незаконному збагаченні

За колишнього віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу в розмірі 51,6 млн грн. Він має вийти зі СІЗО найближчим часом. Про це 19 листопада повідомили «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода») з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що заставу за підозрюваного в незаконному збагаченні внесли дві фізичні особи – по 30 млн грн та 21,6 млн грн відповідно.

Оновлено. За інформацією «Схем», 30 млн грн застави за Чернишова вніс Андрій Ярославович Процик. Імовірно, це український адвокат. «Схеми» зв’язались з ним телефоном, щоб з’ясувати походження грошей для застави Чернишова. Процик не заперечив своєї причетності, але зазначив, що йому незручно розмовляти, і поклав слухавку.

«Андрій Процик є одним із керівників юридичної фірми “Процик та партнери”, яка раніше називалась “Сольський, Процик та партнери”. Микола Сольський – ексзасновник цього товариства, колишній народний депутат 9-го скликання від партії “Слуга Народу” та ексміністр аграрної політики та продовольства. У квітні 2024 року НАБУ повідомило йому про підозру в організації схеми заволодіння державною землею на сотні мільйонів гривень у період, коли він працював адвокатом», – додали розслідувачі.

Ще 21,6 млн грн застави за Олексія Чернишова внесла Ірина Миколаївна Федорович. Наразі медіа не змогли її ідентифікувати.

Нагадаємо, 18 листопада Вищий антикорупційний суд відправив ексміністра в СІЗО терміном на 60 діб із можливістю внести заставу у розмірі 51,6 млн грн.

Сам Чернишов назвав рішення судді «шокуючим» та «абсурдним». Однак запевнив, що «готовий і далі сприяти слідству».

Під час судового засідання ексвіцепрем’єр відкидав будь-які звинувачення прокурора щодо його причетності до розкрадань в НАЕК «Енергоатом». Коментуючи «плівки Міндіча», він заперечив свій зв’язок з фігурантами справи.

Олексій Чернишов заявив, що засуджує будь-які прояви корупції, а також готовий надавати свідчення про корупцію на держпідприємствах.

На засідання суду також прибули директор ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», економіст Олександр Савченко та ієрарх Константинопольського патріархату, екзарх Вселенського патріарха в Україні, титулярний єпископ Команський Михаїл (в миру Михайло Аніщенко). Обидва виявили бажання взяти Чернишова на поруки.

У чому підозрюють Олексія Чернишова

10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергосекторі України. Операція під кодовою назвою «Мідас» триває з літа 2024 року.

За даними слідства, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконні кошти нібито легалізувалися через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, через який, як було встановлено, легалізували приблизно 100 млн доларів. Приміщення офісу належить родині екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.

За даними слідства, Олексій Чернишов відвідував офіс злочинної організації з відмивання незаконно отриманих грошей. Детективи НАБУ задокументували передачу Чернишову (кодове ім’я «ЧеГевара») та його дружині Світлані (кодове ім’я «Професор») понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою.

Центр протидії корупції зазначав, що один з цих траншів мав піти на «стройку». Не виключено, що йдеться про будівництво чотирьох розкішних маєтків у Конча-Заспі, до яких має стосунок Чернишов. Отримував ці гроші Чернишов в три транші від фігурантів справи Олександра Цукермана та Ігоря Фурсенка. Зустріч проводили під егідою «Інтелектуального клубу», де і був присутній Олексій Чернишов.