Чернишов будував маєтки в Козині навіть під час повномасштабного вторгнення

Детективи НАБУ та прокурори САП відкрили ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує колишній віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов. Це сталось після публікації розслідування журналістів Bihus.Info про будівництво котеджного містечка під Києвом фірмою, пов’язаною з експосадовцем. Про це повідомила «Українська правда» в четвер, 23 жовтня.

Так, наприкінці вересня 2025 року, за інформацією джерел УП серед правоохоронців, НАБУ та САП провели близько 20 обшуків у людей та компаній, пов’язаних з будівництвом котеджного містечка під назвою «Династія» у смт Козин під Києвом. Містечко налічує чотири маєтки, площею 1000 м2 кожен.

Обшуки, зокрема, відбувались і в офісі, яким користувався Олексій Чернишов. У нього вилучили деяку техніку і призначили експертизу.

Слідство перевіряє факт того, що Чернишов та його дружина Світлана через підконтрольні ТОВ «БЛУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив “Сонячний Берег”», а також їхніх службових осіб набули нерухоме майно у вигляді земельних ділянок та будинків у Козині, чим можливо вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація незаконно набутих коштів).

Будинки в котеджному містечку «Династія» під Києвом (Фото з відео)



З розслідування стало відомо, що на початку 2019 року Олексій Чернишов був співзасновником ТОВ «БЛУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», а згодом передав свою частку в статутному капіталі дружині. У тому ж році стартувало будівництво маєтків у Козині, стверджують журналісти Bihus.Info.

Будівництво чотирьох маєтків призупинялось на кілька місяців у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року. Однак вже в другій половині того ж року будівельні роботи відновились.

Надалі, на думку правоохоронців, будівництвом та зведенням будинків на цих ділянках займалися пов’язані з Чернишовими особи, на ім’я яких посадовець видавав довіреності на представництво власних інтересів, оскільки Світлана Чернишова вийшла зі складу співзасновників ТОВ «БЛУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ще у 2023 році.

За даними журналістів, будівельні роботи в котеджному містечку «Династія» здійснювались і влітку 2025 року, коли Олексій Чернишов вже отримав підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Роботи велись й у вересні, допоки НАБУ і САП не прийшли з обшуками до всіх пов’язаних з цим будівництвом фігурантів, йдеться в матеріалі.

Детективи повідомляли, що сукупний дохід Олексія та Світлани Чернишових за 2019-2024 роки становив 106 млн 47 тис. грн, чого недостатньо для будівництва такої нерухомості. За попередньою оцінкою правоохоронців, різниця між офіційним сукупним доходом подружжя та вартістю одного будинку з ремонтом становить майже 411 млн грн, що відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 209 КК України є особливо великим розміром.

У чому ще обвинувачують Олексія Чернишова

На початку червня 2025 року НАБУ і САП викрили масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави, серед яких були наближені до Олексія Чернишова особи. Згадані оборудки могли б завдати державі збитків на 1 млрд грн. Правоохоронці затримали секретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка.

Згодом «Українська правда» повідомила, що Олексій Чернишов також фігурує у справі НАБУ. У той час, як правоохоронці проводили затримання топпосадовців, Чернишов поїхав у відрядження. За даними медіа, після затримань посадовців Чернишов нібито не повернувся в Україну та під’єднався онлайн 17 червня до зустрічі на всеукраїнському форумі Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery, який організовувало його міністерство.

20 червня на повідомлення журналістів відреагував тодішній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який підтвердив виїзд Чернишова за кордон та запевнив, що той повернеться в країну до 23 червня. Уже 21 червня джерела «Української правди» повідомили, що родичі Чернишова виїхали з України.

Тільки через день після повернення Чернишова до України 22 червня НАБУ повідомило йому про підозру у зловживанні службовим становищем та хабарництві.

27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави у понад 120 млн грн, а згодом розпочав слухання щодо відсторонення міністра з посади. 2 липня Чернишов вийшов під заставу.

У розмові зі ZAXID.NET народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин припустив, що історія з позбавленням незалежності НАБУ та САП трапилась, зокрема через резонансні справи детективів щодо топпосадовців, серед яких – Олексій Чернишов.