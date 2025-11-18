Чернишов заявив, що готовий свідчити про корупцію на держпідприємствах

Екзарх Вселенського патріарха в Україні Михайло Аніщенко заявив про намір взяти на поруки підозрюваного у незаконному збагаченні, колишнього віцепрем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 18 листопада обирає запобіжний захід для колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Сам Чернишов відкидає звинувачення про причетність до розкрадань в НАЕК «Енергоатом».

Він заявив, що засуджує будь-які прояви корупції, а також готовий надавати свідчення про корупцію на держпідприємствах.

Коментуючи «плівки Міндіча», ексвіцепрем’єр також заперечив свій зв’язок з фігурантами справи, зокрема з особою з кодовим ім’ям «ЧеГевара».

«Нам демонструють діалоги третіх осіб, які обговорюють різні питання. Вони обговорюють якогось ЧеГевару, який, за даними слідства, якось пов’язаний зі мною. Хочу всім повідомити, що моє прізвище Чернишов. Розладами ідентичності поки що не страждаю. Відношення до ЧеГевари не маю», – заявив Чернишов.

Раніше НАБУ повідомляло, що саме Чернишова інші фігуранти справи називали «ЧеГеварою». Зазначалось, що експосадовець відвідував офіс злочинної організації з відмивання грошей.

Підозрюваний Чернишов запевнив, що жодних ризиків переховування чи впливу з його боку на свідків немає.

За даними ЦНС, до суду прибуло двоє охочих взяти Чернишова на поруки. Йдеться про директора ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», економіста Олександра Савченка та ієрарха Константинопольського патріархату, екзарха Вселенського патріарха в Україні, титулярного єпископа Команського Михаїла (в миру Михайла Аніщенка).

«Є ще заява від лікаря-хірурга вищої категорії академіка Національної академії медичних наук Олександра Усенка, але він не зміг прибути, тому його заяву суд не розглядатиме», – додали активісти.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. Операція під кодовою назвою «Мідас» триває з літа 2024 року.

За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, йдеться про близько 100 млн доларів. Приміщення офісу належало родині екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.

НАБУ встановило, що корупційною схемою керував співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч. Також у справі фігурують міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК "Енергоатом» Дмитро Басов, колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк та виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Ігор Фурсенко та інші.

На тлі корупційного скандалу міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук подали у відставку.

Оновлено. Увечері 18 листопада суддя ВАКС відправив підозрюваного в незаконному збагаченні Олексія Чернишова в СІЗО строком на два місяці. Також підозрюваний може внести заставу в розмірі 51,6 млн грн.