Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку очолити Раду національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це глава держави повідомив у п’ятницю, 17 липня, після особистої зустрічі з Клименком.

За словами Зеленського, указ про призначення вже готують. Президент подякував Клименку за роботу в системі МВС, зазначивши, що відомство ефективно реагувало на численні виклики.

«Зустрівся з Ігорем Клименком. Вдячний за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України», – написав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що відповідний указ про призначення вже готується. Зараз секретарем РНБО є Рустем Умєров, який працює на цій посаді із 18 липня 2025 року.

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Серед ключових завдань нового секретаря РНБО Володимир Зеленський назвав координацію всіх складових сектору безпеки й оборони, контроль за виконанням рішень Ставки Верховного Головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони, а також координацію розвитку оборонного виробництва.

«Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України і вся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей. Окремий пріоритет – це координація оборонних виробництв», – додав президент.

53-річний Ігор Клименко очолив МВС 7 лютого 2023 року після трагічної загибелі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в авіакатастрофі. До цього він керував Департаментом кадрового забезпечення Національної поліції, був заступником голови Нацполіції, а з вересня 2019 року очолював відомство.

Під керівництвом Клименка у 2023 році МВС запустило проєкт «Гвардія наступу». У його межах сформували штурмові бригади з поліцейських, прикордонників і військовослужбовців Нацгвардії для деокупації українських територій.

У квітні 2026 року після теракту у Голосіївському районі Києва у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ігоря Клименка з посади міністра внутрішніх справ України. Однак парламентський комітет з питань правової політики не підтримав цей проєкт постанови.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що внесе кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України. Після цього у різних містах України активісти почали виходити на мирні акції підтримки Михайла Федорова.