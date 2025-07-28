Затриманим загрожує до семи років позбавлення волі

СБУ та Нацполіція затримали трьох мешканців Прикарпаття, які намагалися налагодити нелегальний продаж «трофейної» зброї у регіоні. Під час обшуків у них вилучили понад 70 гранат, набої і півтора десятки рушниць і пістолетів.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 28 липня, 23-річний житель Коломийського району та двоє його спільників із Косівщини продавали різними партіями гранати, автомати Калашникова, карабіни, рушниці, пістолети і набої.

«Двох фігурантів затримали на гарячому під час спроби продати чергову партію гранат. За результатами комплексних заходів із незаконного обігу вилучено 71 гранату та 14 одиниць стрілецької зброї на суму майже 700 тис. грн», – зазначили в СБУ.

Окрім зброї, під час обшуків у підозрюваних вилучили гроші, отримані від продажу боєприпасів, телефони та інші речові докази. Усім трьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України) їм загрожує до семи років позбавлення волі.