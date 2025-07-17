Під час обшуків вилучили кулемет та автомат Калашникова, гранати та набої

Правоохоронці затримали двох мешканців Надвірнянського району, які торгували зброєю, боєприпасами і вибухівкою. Під час обшуків у них вилучили кулемет та автомат Калашникова, гранати та набої. Прикарпатцям загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 17 липня, за торговцями зброєю слідкували понад пів року. За цей час 44-річний підозрюваний продав клієнтам ручний кулемет Калашникова РПК-74, близько 100 патронів калібру 5,45 мм і три гранати. А його 42-річний товариш вдома зберігав зброю, набої та вибухівку.

«Під час обшуків за місцями проживання правопорушників поліцейські вилучили автомат Калашникова (АК-74), кулемет Калашникова РПК-74, гранату Ф-1 із запалом, 2 магазини до вогнепальної зброї, 90 патронів та інші речові докази», – зазначили правоохоронці.

Прикарпатців затримали, їм обиратимуть запобіжний захід. За незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України) їм загрожує до семи років позбавлення волі.