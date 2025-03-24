За півроку підозрювані продали зброї на мільйон гривень

Поліція Прикарпаття ліквідувала канал незаконного обігу зброї та затримала учасників злочинного угруповання – трьох мешканців регіону та жителя Дніпропетровської області. За півроку підозрювані продали зброї на мільйон гривень. Їм загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 24 березня, учасникам злочинної групи– 20, 21, 22 та 32 роки. Їм вдалося продати 17 бойових гранат, 4 гранатомети, кулемет ПКМ, 2 автомати Калашникова, декілька тисяч набоїв різних калібрів.

«Вартість озброєння та вибухових засобів сягає близько мільйона гривень. Поліцейські провели понад 10 обшуків за місцями проживання спільників та в їхніх транспортних засобах і вилучили мобільні телефони, банківські картки, запали до ручних гранат та револьвер», – зазначили правоохоронці.

Чотирьом арештованим оголошено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами у складі організованої групи. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Джерело походження зброї та інших причетних до її незаконного обігу на Прикарпатті встановлюють.