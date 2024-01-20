Російський зенітно-ракетний комплекс «Тор»

Військові Головного управління розвідки уразили дороговартісний російський зенітно-ракетний комплекс «Тор». Про це у суботу, 20 січня, повідомили у ГУР.

Ворожий ЗРК у російсько-українському прикордонні виявили військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс». Вони надали операторам РУР координати, а ті – підняли в небо БпЛА Warmate 3.0.

На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з “Тора”, але промазали ― ударний БпЛА продовжив рух. Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі Москва втратила черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс», – йдеться у повідомленні.

«Тор» – всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.

Система «Тор» призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, авіабомб що планують (керованих авіабомб), літаків і вертольотів, в тому числі і виконаних по технології «стелс».

Може працювати як в ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі. При цьому система «Тор» сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою «свій-чужий».