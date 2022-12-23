«Тор» – всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс

До Білорусі прибула партія зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Про це 23 грудня повідомили в білоруському міноборони.

Партію озброєнь отримано в рамках «наявного міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії». Найближчими днями ці комплекси надійдуть до з'єднань і військових частин, куди вони призначені.

«Тор» – всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.

Система «Тор» призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, авіабомб що планують (керованих авіабомб), літаків і вертольотів, в тому числі і виконаних по технології «стелс».

Може працювати як в ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі. При цьому система «Тор» сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою «свій-чужий».

Від початку війни ЗСУ знищили до 10 таких ЗРК, ще кілька вдалося захопити під час контрнаступальних дій.