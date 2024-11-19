Фірма Людмили і Володимира Косенків збудувала на місці підземних переходів два кіоски

Міністерство розвитку громад і територій дозволило Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Львівської міської ради провести перевірку на будівельному майданчику на вул. Героїв УПА, 73. Компанія, що самовільно розбудувала МАФи на місці підземних переходів, належить родині відомого адвоката, захисника екссудді-засівальника Ігоря Зварича – Володимира Косенка.

Як вказано в наказі Мінрегіонбуду, що є в розпорядженні ZAXID.NET, 16 жовтня міська ДАБК звернулася до міністерства з проханням дозволити перевірку на будмайданчику на вул. Героїв УПА, 73, оскільки під час воєнного стану інспекція не може самовільно проводити перевірки. Тепер ДАБК має провести перевірку впродовж 10 робочих днів, за результатами якої інспекція має надати міністерству звіт.

Йдеться про підземний перехід на вул. Героїв УПА, 73, поблизу одного з корпусів колишнього заводу «Кінескоп». Підземний перехід теж раніше належав заводу та впродовж багатьох років не функціонував. У 2009 році Львівська міська рада уклала договір із ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"», за яким фірма отримала приміщення цього переходу та ще однієї підземки навпроти в приватну власність, щоби власним коштом їх реконструювати під об’єкти торгівлі та облаштувати зупинки громадського транспорту. За договором, компанія мала сплатити місту 85,3 тис. грн на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Львова, однак перерахувала лише 25 тис. грн. У 2014 році Господарський суд Львівської області стягнув із фірми 60,3 тис. грн боргу.

Однак ніяких робіт у переходах так і не провели, а кілька років ці приміщення були зачинені та занедбані. На початку 2023 року територію навколо переходу огородили та розпочали будівельні роботи. У червні у департаменті містобудування Львівської міськради повідомили, що роботи в підземному переході проводять без жодних дозволів. Зараз приміщення переходу належать ПП «Правниче агентство «Статус-Кво» – правонаступнику ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"».

До реконструкції вхід у перехід був закритим, а над ним був невеликий прозорий навіс. Під час перебудови об’єми скляної конструкції збільшили приблизно вдвічі, а також змінили форму самої конструкції. Вже за рік на цьому місці відкрили два повноцінні торгові ряди: у першому зі сторони корпусу заводу відкрили заклади харчування і квітковий магазин, а навпроти, судячи з вивісок, буде крамниця з вейпами та заклад харчування. Загальна площа кожного кіоска 179 м2. Скляні павільйони розташовані на тротуарі, впритул до проїжджої частини, та відгороджені від дороги невисоким парканом. Крім цього, будь-які входи в підземний перехід всередині МАФу відсутні.

Ще у 2023 році міська ДАБК зверталася в ДІАМ за дозволом на проведення перевірки, однак отримала відмову. За цей час власники приміщень зареєстрували на самобуди право власності. Прикметно, що це право власності реєстрував скандально відомий реєстратор Михайло Живко.

Попри те, що приміщення підземного переходу приватизоване ПП «Правниче агентство «Статус-Кво», земельна ділянка, в межах якої він перебуває, є комунальною та розташована в межах червоних ліній вул. Героїв УПА, тому будь-яке будівництво на тротуарі вимагає погоджень. За фактом захоплення комунальної землі 17 липня поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197 ККУ. Справу розглядає Франківський районний суд.

Крім цього, міська рада звернулася в Господарський суд з вимогою звільнити самовільно зайняті комунальні ділянки та припинити за ПП «Правниче агентство «Статус-Кво» право власності на приміщення переходів. У серпні для забезпечення позову суд заборонив власнику переходу проводити будь-які роботи на будмайданчику, а містобудівним органам – приймати в експлуатацію самобуди. Однак у жовтні Західний апеляційний господарський суд цю ухвалу скасував.

ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"» належить мешканці Брюховичів Людмила Косенко. Її чоловік Володимир Косенко – адвокат відомого судді-засівальника Ігоря Зварича, а також власник ПП «Правниче агентство «Статус-Кво». У 2019 році інша фірма сім’ї Косенків фігурувала у скандальному розподілі службових квартир військовим у Брюховичах. Крім цього, у власності сім’ї Косенків перебуває один із колишніх корпусів заводу «Кінескоп», який вони перебудовують під офісні центри.